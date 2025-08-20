  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Ko vzgojni ukrepi ne zaležejo, sledi prevzgojni dom

    Najstnica se nikakor ni hotela podrediti družbenim normam in je prišla tudi navzkriž z zakonom.
    Prevzgojni dom naj bi prevzgojil uporniško mladino. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Prevzgojni dom naj bi prevzgojil uporniško mladino. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Ju. P.
    20. 8. 2025 | 05:00
    4:03
    Kadar starši nočejo ali ne zmorejo vzgajati otroka, ki jim je že zdavnaj zrastel čez glavo, lahko v takšen nefunkcionalen odnos posežejo pristojni organi, sprva z milejšimi in nato ostrejšimi ukrepi, kar lahko pomeni tudi oddajo v prevzgojni dom.

    Prav to se je zgodilo v primeru mladoletnice, ki kljub ukrepu nadzorstva centra za socialno delo ni pokazala prav nobenega interesa, da bi se spremenila. Na navodila, nad katerimi je torej bdel CSD – naj redno obiskuje šolo in Društvo za nenasilno komunikacijo –, se je požvižgala, zato so jo poslali v prevzgojni dom za najmanj eno leto in največ tri.

    Sodišče je torej ocenilo, da je vrag vzel šalo in je treba ukrepati tudi na takšen način, s čimer pa se ni strinjala njena mati. Na višje sodišče je poslala prošnjo za še eno priložnost, da se mladoletnica izkaže v domačem okolju. Kot je sama ocenila, ni razlogov za tako hud ukrep. Mladoletnica po njenem res ni hotela v šolo, se je pa vključila v Društvo za nenasilno komunikacijo. A se je izkazalo, da je v društvo vključen že njen oče, zaradi česar so jo odklonili, saj dveh družinskih članov hkrati menda ne smejo sprejeti. Je pa hči, sicer otrok s čustveno in vedenjsko motnjo, redno obiskovala kliničnega psihologa, je poudarila. Zdaj se je ponovno vpisala v prvi letnik avtomehanične šole, zanjo pa bi bilo tudi zaradi motnje po njenem bolj primerno, da je doma, saj bi imel prevzgojni dom zanjo lahko še hujše posledice, je menila.

    Blažji vzgojni ukrep ni bil uspešen

    Višje sodišče v Mariboru jo je pred kratkim gladko zavrnilo. Kot so poudarili, blažji vzgojni ukrep ni bil uspešen, nad hčerjo – in še dvema njenima sorojencema – pa je celo strokovni center za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami dvignil roke zaradi njihovega uporniškega vedenja in konfliktnosti tako do vrstnikov kot do osebja.

    Dekle, so ugotovili, se je res udeleževala obravnav pri psihologinji, vendar ni upoštevala prav nikakršnih usmeritev CSD in je zavračala vse predloge, nato pa se prenehala udeleževati vseh obveznosti, tudi programa projektnega učenja mlajših odraslih, češ da je vse »brez zveze«. Učiti se ni hotela, zaradi česar so bila vsa preverjanja znanja negativna, na koncu pa se je iz srednje šole tudi izpisala – sicer bi bila izključena. Zavrnila je tudi možnost videokonferenčnega sodelovanja z Društvom za nenasilno komunikacijo, ki so ji ga ponudili.

    Ob vsem tem, ugotavlja sodišče, je osumljena – pa ne prvič – kaznivega dejanja grožnje. Dekle, so ugotovili sodniki, v domačem okolju ne upošteva omejitev, ne spoštuje pravil in dogovorov, mamo in njenega partnerja pa posluša le, če ima od tega kakšno neposredno korist. In čeprav je mati njeno nezainteresirano, nesramno in infantilno obnašanje – namesto sodelovanja na ponujeno pomoč in podporo reagira z zavijanjem z očmi ter z nespoštljivim, nastopaškim in posmehljivim obnašanjem – zagovarjala in minimalizirala, češ da jo »hitro vse sprovocira«, je vendarle priznala lastno vzgojno nemoč.

    Odločitve sodišča, poudarjajo, nikakor ne gre šteti kot kazen, marveč kot skrajni vzgojni ukrep, saj namen blažjega ukrepa ni bil dosežen in ga tudi nima smisla nadaljevati. Prevzgojni dom lahko namreč mladoletnici zagotovi ustrezno strukturirano okolje, podporno obravnavo in nadzor, ki bi lahko omogočili pozitiven razvoj njene osebnosti in preprečitev nadaljnje kriminalitete, še menijo sodniki.

    prevzgojni domvzgojni ukrepnajstnica

