Kobila smrtno ranila kovača in cenjenega poznavalca konj

V okolici Rovinja je vodil ranč in veljal za enega največjih poznavalcev konj. Bil je diplomirani trener jahanja, a tudi eden najbolj profesionalnih in izkušenih kovačev. Naposled je v starosti 48 let umrl v nesreči s kobilo.

Gre za Gianluco Bottaia, Tržačana, ki je že dve desetletji živel na Hrvaškem in v Istri vodil ranč, nakar se je preselil v Zagreb. Bil je tudi sodnik in inštruktor s seznama Italijanske zveze western jahanja oziroma jahanja v zahodnem slogu.

Western jahanje je sicer disciplina jahanja, ki izvira iz Združenih držav Amerike. Ta stil se razlikuje od klasičnega jahanja po načinu sedenja in uporabi jahalne opreme, ki je specifična za to disciplino.

Hrvaški mediji navajajo, da je bil eden najboljših podkovskih kovačev, veljal je tudi za »šepetalca konjem«.

Portal Rovinj News je včeraj objavil, da ga je med delom v hlevu na območju Križevcev smrtno ranila mlada kobila, stara dve leti in pol. Ko je obdeloval njeno kopito, ga je ta z brco v prsni koš smrtno poškodovala.

Bil je deležen zdravniške pomoči, a je zaradi resnosti poškodb na kraju nesreče umrl. Njegovo smrt je potrdila policija, telo so prenesli na patološki oddelek bolnišnice v Bjelovarju.