Kolesar umrl pri prečkanju železniške proge

Danes nekaj pred 15. uro so policiste obvestili o hudi prometni nesreči v Zidanem mostu na območju Policijske postaje Laško.

Kot so nekaj po 17. uri sporočili s Policijske uprave Celje, je voznik kolesa kljub spuščenim polzapornicam zapeljal čez železniško progo v trenutku, ko je pripeljal vlak. Vlak je trčil vanj, zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.

Identiteta kolesarja še ni znana. Cesta Zidani most–Hrastnik je zaprta, ogled kraja prometne nesreče še poteka, so še sporočili s Policijske uprave Celje.