Kolesar več tednov po prometni nesreči umrl

S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je kolesar, ki je bil poškodovan v prometni nesreči na cesti od Vodic proti Spodnjemu Brniku, umrl.

»Medije smo obvestili, da se je 13. 8. 2026., nekaj po 14. uri, na cesti od Vodic proti Spodnjemu Brniku zgodila prometna nesreča, v kateri je bil glede na takrat znane podatke samoudeležen kolesar, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo in parkirano vozilo.

Pri tem bil kolesar huje telesno poškodovan. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa glede na prve informacije naj ne bi bilo ogroženo. Odrejen je bil strokovni pregled, policisti pa so vodili prekrškovni postopek. Danes smo bili obveščeni, da je kolesar zaradi poškodb v prometni nesreči umrl,« so zapisali v PU Ljubljana.