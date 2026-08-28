Hudo trčenje na Dunajski, kolesar v smrtni nevarnosti

Okoli 13. ure se je na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan kolesar, poroča portal 24ur. Po prvih informacijah je voznica prevozila rdečo luč in trčila v kolesarja, ki je prečkal cesto po kolesarski stezi. Utrpel je hujše telesne poškodbe, z reševalnim vozilom pa so ga nato odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo.

Nesrečo naj bi, po do zdaj zbranih informacijah povzročila voznica osebnega vozila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.