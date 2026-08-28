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    Črna kronika

    Hudo trčenje na Dunajski, kolesar v smrtni nevarnosti

    Po do sedaj zbranih informacijah naj bi nesrečo povzročila voznica osebnega vozila.
    Okoli 13. ure se je na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval kolesar. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Okoli 13. ure se je na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval kolesar. FOTO: Leon Vidic
    R. I.
    28. 8. 2026 | 14:36
    28. 8. 2026 | 15:12
    1:08
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    Okoli 13. ure se je na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan kolesar, poroča portal 24ur. Po prvih informacijah je voznica prevozila rdečo luč in trčila v kolesarja, ki je prečkal cesto po kolesarski stezi. Utrpel je hujše telesne poškodbe, z reševalnim vozilom pa so ga nato odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo.

    Nesrečo naj bi, po do zdaj zbranih informacijah povzročila voznica osebnega vozila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. 

    Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

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    Šport

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