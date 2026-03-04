Desetletna deklica se je komaj izvila iz neznančevega prijema

Desetletna deklica je na Primorskem sredi belega dne doživela spolni napad. Moški jo je zgrabil na ulici in jo vodil proti njeni volji. Njen napadalec, 47-letni poročeni oče štirih otrok, je na koprskem okrožnem sodišču krivdo priznal.

Napad, ki so ga posnele tudi videonadzorne kamere, se je zgodil 9. marca predlani na poti med tamkajšnjim Mercatorjem in osnovno šolo. Da bi potešil spolni nagon, je Vesel Veseloski, državljan Severne Makedonije, ki živi in dela v Sloveniji, šel mimo desetletnice, se nato obrnil, od zadaj pristopil k njej ter jo vprašal, kje je neka trgovina in ali bi šla z njim.