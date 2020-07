Komandir obsojen zaradi šikaniranja podrejenih

Kamnik – Ponovljeno sojenje nekdanjemu komandirju PP Domžale Božidarju Fekonji na kamniškem okrajnem sodišču se je tudi tokrat končalo s pogojno obsodbo. Fekonjo je sodnica Marjeta Braune spoznala za krivega najmanj devetih kaznivih dejanj šikaniranja na delovnem mestu, sojenje pa je potrdilo, da je za komandirjevo početje vedelo tudi vodstvo Policijske uprave Ljubljana.Sodnica je bila do vodstva policijske uprave skoraj enako ostra kot do Fekonje. »Policija kot institucija je zatajila. Obdolženemu je nastavljala izkrivljeno ogledalo, ga potrjevala in pozitivno ocenjevala,« je bila ostra sodnica, ki je Fekonji že na prvem ...