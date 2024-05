Kombi se je zaradi teže vlekel po tleh

V nadaljevanju preberite:

Konec avgusta lani je padel v roke policistom policijske postaje za izravnalne ukrepe pri novomeški policijski upravi na bencinskem servisu Obrežje. Ustavili so ga s kombijem, ki se je zaradi teže vlekel po tleh. Možje v modrem so bili nemalo presenečeni, ko so v tovornem delu kombija odkrili 32 državljanov Kitajske, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Peljali so se v nečloveških razmerah: v enem prostoru brez oken, sedežev, varnostnih pasov, brez zračenja, natlačeni drug prek drugega, notranjost vozila je bila surova in bi bili potniki ob nenadnem nepredvidenem dogodku v prometu zaradi dolge poti, ki je bila pred njimi, dodatno podvrženi poškodbam.