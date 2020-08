Končan je dokazni postopek v primeru odrezana roka

Z zaslišanjem izvedenca medicinske stroke, travmatologa Matjaža Veselka, se je danes na Okrožnem sodišču v Ljubljani končal dokazni postopek v t. i. zadevi odrezana roka, v kateri je četverica obtožena goljufij na račun petih zavarovalnic.



Zaključni govori tožilstva in obrambe bodo po poročanju časnika Večera 1. septembra.



Tožilec Sedin Kičin je prepričan, da si je Julija Adlešič namerno odrezala roko nad zapestjem, z namenom, da bi pridobila visoko odškodnino. K temu naj bi jo napeljal njen partner Sebastien Abramov, pri goljufiji pa sta domnevno sodelovala še Abramovova starša, Tinka Huskić Colarić in Gorazd Colarić. Adlešičeva, Abramov in Huskićeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. V primeru obsodilne sodbe četverici grozi do osem let zapora.



Kot na spletu navaja Večer, je Veselko za potrebe izvedenskega mnenja pregledal roko Adlešičeve, rentgenske posnetke in fotografije odrezane roke, zdravniško dokumentacijo Adlešičeve ter fotografije Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL), kjer so z istim tipom žage, kot je tista, s katero si je Adlešičeva odrezala roko, delali teste na prašičjih nogah in palicah.

​​Izvedenec: Roka ni bila ponesreči porinjena pod žago

Veselko je pojasnil, da je do poškodbe roke prišlo tako, da je bila roka položena vodoravno pod rezilo žage pod kotom okoli 90 stopinj in da je šlo za gladek rez roke. Na vprašanje obrambe, ali je do poškodbe roke lahko prišlo tako, da bi na Adlešičevo skočil pes, ona pa bi jo tedaj po nesreči porinila pod žago, je izvedenec dejal, da se nesreča ni mogla zgoditi na ta način.



Na vprašanja obrambe, ali so poskusi v NFL, ko so opravljali testne reze z žago na prašičjih nogah in lesu, primerljivi s človeško roko v primeru Adlešičeve, pa je izvedenec odgovoril, da ne. Po njegovih besedah bi bili najbolj primerljivi poskusi z deli človeškega trupla, torej roke, ki bi bila podobna roki obtožene, piše Večer.



Predsednica sodnega senata Marjeta Dvornik je po zaslišanju izvedenca sporočila, da bo senat odločil o danes na novo predlaganih dokazih tožilstva in obrambe ter vseh do sedaj predlaganih dokazih, o katerih senat še ni odločil. Senat se je zato umaknil v posvetovanje, nato pa zavrnil vse predlagane dokaze.