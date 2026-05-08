Konec drame s talci v nemški banki, poškodovanih ni

Dogajanje v banki v kraju Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalško, kjer so neznani storilci danes zajeli dva talca, se je razrešilo brez žrtev oziroma poškodovanih, je sporočila nemška policija.

Osumljenci naj bi pobegnili s prizorišča, saj jih organi pregona ob vstopu v poslovalnico niso našli.

Preiskovalci domnevajo, da so storilci s kraja »na neznan način« pobegnili takoj za tem, ko so talca zaprli v trezor. Talca sta bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dva, oba naj bi bila nepoškodovana.

Policija je bila o incidentu obveščena ob 9. uri in je domnevala, da je tako storilcev kot talcev več. Na prizorišče so napotili več sto policistov, vključno s pripadniki posebne enote (SEK), središče mesta pa so zaprli.