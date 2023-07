Konec tedna več hudih nesreč, na hrvaški avtocesti umrl otrok

V hudih prometnih nesrečah na naših cestah in na hrvaški avtocesti so umrli trije slovenski državljani. V nedeljo sta v ločenih nesrečah umrla 43-letni motorist in 25-letna voznica, na avtocesti Zagreb–Krapina pa je umrl 11-letni otrok.

Sobotna nesreča se je zgodila okoli 17.50 pri izvozu Mokrice. Kot so sporočili hrvaški policisti, 38-letni slovenski državljan, ki je vozil kombi s slovenskimi registrskimi tablicami, na avtocesti iz smeri Zagreba proti Krapini, ni vozil po sredini zaznamovanega prometnega pasu, ampak je vozilo delno zapeljal na reševalni pas.

Takrat je kombi s prednjim desnim delom trčil v zadnji levi del polpriklopnika tovornega motornega vozila, ki ga je zaradi okvare zaustavil 50-letni voznik, državljan Bosne in Hercegovine. Zatem je kombi odbilo v bočni del polpriklopnika, pristal je na travnatem pobočju in zadel v odtočni kanal, pri čemer je iz vozila padel 11-letni otrok in na kraju umrl. Voznika kombija so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Zabok.

Zaradi trčenja je po cesti odletelo več delov vozil, v katere sta med vožnjo z osebnim vozilom zapeljala 64-letni državljan Slovenije in 35-letni državljan Češke. Preiskavo prometne nesreče so opravili policisti v sodelovanju z namestnikom občinskega državnega tožilstva v Zagrebu, truplo pokojnega otroka pa so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu, kjer bo opravljena obdukcija.

Motorist trčil v ograjo

V nedeljo sta življenje na naših cestah izgubila še motorist in voznica avtomobila. »Okoli 16.30 je bila na območju PU Maribor prometna nesreča s smrtnim izidom. 43-letni moški iz okolice Majšperka je vozil motorno kolo po regionalni cesti v smeri naselja Breg, pri tem pa je v levem ovinku v naselju Zgornja Sveča, občina Majšperk, izgubil oblast nad vozilom ter trčil v kovinsko varovalno ograjo in padel po vozišču. Zaradi hudih poškodb je motorist umrl na kraju nesreče,« so okoliščine prve nesreče predstavili na PU Maribor.

Ob 19.34 pa so policiste obvestili še o hujši prometni nesreči na cesti Gradišče–Obrov. »Na kraju so policisti ugotovili, da je 25-letna voznica osebnega avtomobila peljala od Materije proti Obrovu, pri tem pa ni prilagodila hitrosti vožnje. Pri vožnji skozi ovinek jo je začelo zanašati čez neprekinjeno ločilno črto na nasprotno smerno vozišče. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila, 39-letni državljan Italije, ki je zaviral in se umikal skrajno desno do kovinske varnostne ograje,« je sporočila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper.

A kljub temu sta vozili trčili. Reševalci so hudo poškodovano 25-letno voznico odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, iz katere so policiste naknadno obvestili, da je umrla. Voznik, državljan Italije, se je v trčenju huje poškodoval, in sicer je utrpel zlom zapestja. Njegova sopotnica je bila lažje poškodovana. Promet je bil zaprt do 22.32, urejen je bil obvoz.

Umrl traktorist

Kot delovno nesrečo, saj se je zgodila pri spravilu sena na domačem travniku, pa so policisti označili tragično smrt moškega v nedeljo ob 19.33 v Lokah, v občini Tabor. Na pomoč so prihiteli gasilci PGE Celje, PGD Loke, PGD Ojstriška vas - Tabor in PGD Kapla Pondor, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč ostalim službam.

Na kraj nesreče so prišli tudi policisti Policijske uprave Celje. »Okoli 19.30 smo bili obveščeni o tragični nesreči pri delu, v kateri je umrl 72-letni traktorist. Ta je na domačem travniku s traktorjem obračal seno. Pri vožnji po brežini navzdol je padel s traktorja in se zagozdil pod traktorsko kolo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl,« je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje.