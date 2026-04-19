Hišna preiskava: na območju Ihana zasegli več kot sto sadik konoplje

Domžalski policisti so v soboto na območju Ihana v hišni preiskavi pri 38-letnem osumljencu odkrili in zasegli opremo in pripomočke za gojenje konoplje, več kot sto sadik konoplje ter približno dva kilograma posušenih rastlinskih delcev. Osumljenca so pridržali, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti Policijske postaje Domžale so hišno preiskavo opravili na podlagi odredbe sodišča zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Poleg pripomočkov za gojenje konoplje, sadik in posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, so policisti v hišni preiskavi odkrili in zasegli tudi 690 evrov gotovine v bankovcih po 10 evrov.

Osumljencu so odredili pridržanje in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.