Konoplje na meji nista niti skušala skriti

Poletne gneče na naših mejnih prehodih in cestah, ki vodijo proti zahodu, so vsaj dva kurirja oziroma preprodajalca mamil zazibale v lažnem upanju, da bosta v gneči nevpadljiva. Tako sta v Sloveniji v kartonsko škatlo, ki sta jo zatem preprosto položila v avtomobilski prtljažnik, zložila 20 vakuumsko zapakiranih vrečk, v katerih se je nahajala konoplja. Nato sta se odpeljala proti avstrijski Koroški.

Z državne radiotelevizije ORF so dodali podatek, da ima zasežena konoplja na Avstrijskem ulično vrednost okoli 120 tisoč evrov.

Malo zatem, ko sta pripeljala skozi karavanški predor, pa ju je okoli 11. dopoldanske ure zaustavila patrulja avtocestne policije iz Beljaka. Kmalu zatem, ko so identificirali 30-letnega voznika in enako starega sopotnika, so pogledali tudi v prtljažnik in potovanje obeh Slovencev se je zaključilo. Na zaslišanju pa nista želela povedati, kam točno sta bila namenjena s prepovedanim tovorom – razkrila pa nista niti, od kod sta v Avstrijo nonšalantno pripeljala 20 zavojev, katerih skupna teža je bila 11,75 kg.

Ko sta pripeljala skozi karavanški predor, ju je zaustavila patrulja avtocestne policije iz Beljaka. FOTO: Tadej Regent

Avstrijci niso razkrili niti, od kod sta oba prijeta Slovenca: »Natančnega kraja zaradi interesov preiskave oziroma preiskovalne taktike ni mogoče razkriti,« so nam včeraj odgovorili na naše poizvedovanje. Slovenca so že avgusta poslali v pripor v Celovcu, novico o zasegu pa so objavili komaj včeraj. Z državne radiotelevizije ORF pa so dodali podatek, da ima zasežena konoplja na Avstrijskem ulično vrednost okoli 120 tisoč evrov.

T.Š.