Koprski policisti prijeli osebo zaradi suma spolnega napada

S koprske policijske uprave so sporočili, da so bili v petek zvečer okrog 21.30 ure obveščeni o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

V zvezi s prijavo so policisti in kriminalisti intenzivno ugotavljali vse okoliščine dogodka in zbrali obvestila s ciljem izsleditve storilca. Eni osebi so v zvezi z omenjenim dogodkom odvzeli prostost. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov podrobnejših informacij o okoliščinah dogodka trenutno ne morejo posredovati.

To bodo posredovali, ko bo to mogoče, in ko s tem ne bodo škodovali nadaljnjemu postopku.