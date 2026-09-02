Koroška v žalosti: v Kalabriji za starši umrla še desetletna deklica

Za posledicami hudih poškodb, ki jih je utrpela v eksploziji med družinskimi počitnicami v Italiji, je umrla tudi desetletna deklica s Koroške. Njena starša sta poškodbam podlegla že pred njo. Vest o smrti deklice so danes sporočili iz občine Ravne na Koroškem, kjer so zaradi smrti vseh treh članov družine razglasili tridnevno žalovanje.

»V teh nepredstavljivo težkih trenutkih izražamo najgloblje in najbolj iskreno sožalje svojcem, družini, prijateljem ter celotni skupnosti, ki jo je ta neopisljiva tragedija prizadela,« so zapisali na občini.

Deklica se je po eksploziji, ki je 25. avgusta zvečer odjeknila v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji, zdravila v pediatrični bolnišnici Giovanni XXIII v Bariju. Utrpela je hude opekline in bila vse od nesreče v kritičnem stanju. Zaradi hudih poškodb sta že pred njo umrla njena starša.

Na Ravnah tridnevno žalovanje

Občina Ravne na Koroškem je po smrti deklice razglasila tridnevno žalovanje, ki bo trajalo do vključno petka, 4. septembra. V tem času bodo zastave na občinskih objektih spustili na pol droga in izobesili črno zastavo, odpovedali pa bodo vse javne dogodke in prireditve.

Občanke in občane, javne zavode, društva ter druge organizacije so pozvali, naj se pridružijo izrazu spoštovanja in sočutja do družine.

Župnijska Karitas Kotlje in Ravne je odprla tudi transakcijski račun, na katerem zbirajo sredstva za kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo. Družine se bodo v Župniji Kotlje spomnili v petek, 4. septembra, z molitvijo ob 17.30 in mašo ob 18. uri.

Eksplozija med počitnicami

Kot smo poročali, je družino tragedija doletela 25. avgusta med počitnicami v Miletu na Kalabriji. Medtem ko so se zvečer v turistični nastanitvi pripravljali na večerjo, je odjeknila silovita eksplozija, nato pa je prostor zajel ogenj. Vsi trije so utrpeli hude opekline.

Na pomoč sta jim med prvimi priskočila karabinjerka in karabinjer, ki sta bivala v istem objektu. Reševalci so nato družinske člane zaradi hudih poškodb prepeljali v tri specializirane bolnišnice – očeta v Palermo, mater v Catanio in deklico v Bari.

Italijanski preiskovalci so po nesreči objekt zapečatili, tožilstvo pa preiskuje okoliščine eksplozije.