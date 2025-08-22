  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Črna kronika

    Kradli elektriko, v laboratoriju gojili konopljo

    Trojica srbskih državljanov je bila obsojena, ker se je na Dolenjskem pečala z drogo.
    Nemanja Živanović, Predrag Krstevski in Ivan Lazić so priznali krivdo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Nemanja Živanović, Predrag Krstevski in Ivan Lazić so priznali krivdo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Tanja Jakše Gazvoda
    22. 8. 2025 | 05:00
    4:14
    V nadaljevanju preberite:

    Južno od Ljubljane ne uspeva dobro le vinska trta, pač pa očitno tudi konoplja. Naši možje postave so namreč v zadnjem letu odkrili več nasadov te za zdaj še prepovedane rastline, pri čemer gojitelji niso izkoriščali dobrih podnebnih razmer, ampak so te zagotavljali kar sami v posebej prirejenih prostorih. Da takšno gojenje ne bi bilo preveč drago, so elektriko enostavno kradli mimo števca, za gojenje pa so preuredili hiše, ki so jih vzeli v najem.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo

    Zaradi konoplje spet zavrelo v strokovni javnosti

    Zmotila sta jih prepoved testiranja na THC ob zdravstvenih pregledih in kajenje v psihiatričnih bolnišnicah.
    Andreja Žibret 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Medicinska konoplja

    Konoplja v medicini in znanosti: velik potencial, a pomanjkanje raziskav

    Treba je okrepiti sodelovanje med raziskovalnimi ustanovami, industrijo fitofarmacevtike in konopljarstva, poudarja prof. dr. Tamara Lah Turnšek.
    23. 7. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Konoplja za osebno uporabo

    V žepu boste lahko imeli sedem, doma pa še 150 gramov konoplje

    V predlogu zakona o omejeni osebni rabi konoplje so se dotaknili testiranj v prometu in pri delodajalcih.
    Borut Tavčar 15. 7. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona

    Konoplja za osebno rabo: Vsakdo bi lahko gojil štiri rastline

    Poleg medicinske in znanstvene uporabe se koalicija loteva še osebne. Predlog naj bi vložili jutri.
    Barbara Eržen 14. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    konopljadrogesojenje

    Novice  |  Svet
    Tresenje tal

    Močan potres stresel ožino med Antarktiko in Južno Ameriko

    Drakov preliv je 800 kilometrov široka ožina med Južno Ameriko in Antarktiko, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean.
    22. 8. 2025 | 07:40
    Preberite več
    Nogomet

    Od videoiger in klavirja do finančnega vlaganja

    Pričakuje se, da bo predvsem Bruno Fernandes ustvarjal priložnosti za Benjamina Šeška – Kdo so drugi soigralci pri rdečih vragih?
    22. 8. 2025 | 07:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Veroniko Erjavec do uvrstitve na zadnji grand slam sezone loči še en dvoboj

    Slovenska teniška igralka je prestala tudi drugo oviro v kvalifikacijah za grand slam v New Yorku.
    22. 8. 2025 | 07:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Moški v facebook skupini delili intimne fotografije nič hudega slutečih žena

    Facebook skupina se je pojavila v Italiji, poimenovali pa so jo Mia Moglie oziroma Moja žena. Preden so jo zaprli, se ji je pridružilo okrog 32 tisoč ljudi.
    22. 8. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Veroniko Erjavec do uvrstitve na zadnji grand slam sezone loči še en dvoboj

    Slovenska teniška igralka je prestala tudi drugo oviro v kvalifikacijah za grand slam v New Yorku.
    22. 8. 2025 | 07:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Moški v facebook skupini delili intimne fotografije nič hudega slutečih žena

    Facebook skupina se je pojavila v Italiji, poimenovali pa so jo Mia Moglie oziroma Moja žena. Preden so jo zaprli, se ji je pridružilo okrog 32 tisoč ljudi.
    22. 8. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več

