Kradli elektriko, v laboratoriju gojili konopljo

Južno od Ljubljane ne uspeva dobro le vinska trta, pač pa očitno tudi konoplja. Naši možje postave so namreč v zadnjem letu odkrili več nasadov te za zdaj še prepovedane rastline, pri čemer gojitelji niso izkoriščali dobrih podnebnih razmer, ampak so te zagotavljali kar sami v posebej prirejenih prostorih. Da takšno gojenje ne bi bilo preveč drago, so elektriko enostavno kradli mimo števca, za gojenje pa so preuredili hiše, ki so jih vzeli v najem.