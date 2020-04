Kriminalci so se hitro prilagodili delu od doma

Ljubljana – Da se kriminalne združbe hitro prilagajajo razmeram v lokalnem in globalnem okolju, kažejo tudi ugotovitve Europola, kjer so že zaznali, da so se kriminalci hitro usmerili v kazniva dejanja, povezana z dobavo medicinske opreme za potrebe zajezitve epidemije covida-19.



Če velja, da so trenutne razmere hud udarec za tatove in vlomilce, saj si je težko predstavljati njihovo delo od doma, pa to ne velja za tiste, ki za nezakonito bogatenje izbirajo drugačne »poslovne« poti.



Pri nas imajo preiskovalci oči na pecljih, dnevno iz tujine dobivajo različne informacije, a za zdaj v Sloveniji niso zaznali, da bi se kriminalne združbe preusmerile na drugo področje dela, kot je njihova primarna kriminalna dejavnost. »Seveda pa dopuščamo možnost, da se bo to lahko potrdilo s pridobljenimi ugotovitvami iz kriminalističnih preiskav, ki potekajo,« poudarja Drago Menegalija, predstavnik generalne policijske uprave za področje kriminalitete.

Zavajajoči opisi izdelkov

V sedanji situaciji dosledno spremljajo in izvajajo vse ukrepe, dodaja Menegalija, in pove, da že opažajo, da želijo posamezniki izkoristiti epidemiološke razmere in se kot fizične ali pravne osebe preusmerjajo na preprodajo aktualnih izdelkov za zaščitno opremo. Ugotovili so že goljufije, kjer storilci zavajajo pri lastnosti ponujenih izdelkov.



Prejemajo tudi številne prijave, med drugim se jih veliko nanaša na povečano problematiko goljufij prek svetovnega spleta. Na vse več spletnih prevar v zadnjem obdobju opozarjajo tudi mnoge svetovne in domače organizacije, med drugim Europol, Interpol, Svetovna zdravstvena organizacija in SI-CERT, nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost.



V času omejenega gibanja in ko imajo trgovine, kjer ne prodajajo živil, semenarne in drevesnice zaprta vrata, se je močno povečala spletna prodaja, kar so hitro izkoristili tudi tisti, ki nezakonito služijo na tuj račun. Pri nakupu prek spleta na policiji zato svetujejo še posebno previdnost.

Razmeram se hitro prilagodijo

Da so kriminalci prilagodljivi, je v nedavnem intervjuju za agencijo AFP povedala tudi direktorica Europola Catherine De Bolle. »Zato zdaj epidemijo zlorabljajo, da bi spremenili svoj način dela,« je dodala.



Ravno te dni so lokalne policije ob usklajevanju z Europolom in Interpolom v Nemčiji, na Irskem, Nizozemskem in Združenem kraljestvu razbile kriminalno združbo, ki je zdravstvene ustanove poskušala ogoljufati za več milijonov evrov s prodajo neobstoječih zaščitnih mask. Sredi marca so nemške zdravstvene institucije sklenile pogodbo s podjetjema v Zürichu in Hamburgu za dobavo 15 milijonov evrov vrednih zaščitnih mask. Ob globalnem pomanjkanju te opreme so kupci zaobšli običajne poslovne poti, da bi zagotovili maske. Na koncu pa so se ujeli v past kriminalne združbe.

Prek več držav do Nigerije

Najprej so prek spleta stopili v stik s podjetjem v Španiji, ki naj bi prodajalo maske za obraz. Nato jih je prodajalec usmerjal na tuje partnerje, poti so vodile v več evropskih držav, sledilo je plačilo 1,5 milijona evrov na račun podjetja na Irskem.



Začele so se priprave za dostavo, ki naj bi vključevala 52 tovornjakov in policijsko spremstvo za prevoz medicinske opreme iz nizozemskega skladišča na končni cilj v Nemčijo. A se je zapletlo. Kupce so obvestili, da denar ni prispel ter da je treba za zagotovitev dobave neposredno nizozemskemu dobavitelju nakazati 880.000 evrov. Kupec je to storil, mask pa nikoli dobil.



Še pravi čas se je vpletla policija, ki je ugotovila, da je bilo okoli 500 tisočakov od 880.000 evrov nakazanih celo na račun v Nigeriji. Vsa sredstva so pravočasno (tudi prvotnih 1,5 milijona) prestregli in zamrznili, tako da je goljufija ostala le pri poskusu. Za zdaj so na Nizozemskem aretirali dva osumljenca, preiskava pa še ni končana.



Razsežnost tovrstnih kriminalnih dejavnosti, ki poteka prek več držav, je za preiskovalce trd oreh, zlasti ko gredo sledi v države, kjer ni mogoče računati na mednarodno pravno pomoč oziroma prošnje za pomoč tujih policij končajo v košu.