Kriminalisti objavili nova dejstva o uničujočem požaru na kmetiji Bukovnik

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S policijske uprave Celje so sporočili, da so kriminalisti sektorja kriminalistične policije zaključili preiskavo uničujočega požara, ki je izbruhnil v ponedeljek okoli 2. ure zjutraj na območju Solčave.
»Izsledki preiskave so izključili tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje; ugotovljeno je bilo, da je požar povzročil udar strele,« so zapisali.
»Ogenj je v celoti uničil stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje. Pri gašenju sta se poškodovali dve osebi. Lastnik objekta je utrpel hude telesne poškodbe in ostaja na zdravljenju v bolnišnici, njegov sin pa je bil lažje poškodovan,« so še navedli.
V požaru je nastala ogromna materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 500.000 evrov.
Na Občini Solčava so za namen zbiranja pomoči mladi družini odprli podračun SI56 0110 0600 8362 393. Donatorji naj kot prejemnika napišejo Občino Solčava, koda namena je CHAR, referenca: SI99, namen nakazila pa: Pomoč požar - Bukovnik.
Sredstva za družino so začeli zbirati tudi v Škofijski Karitas Celje. Sredstva je mogoče nakazati na transakcijski račun SI56 0400 1004 6530 307. Prejemnik je Škofijska Karitas Celje, koda namena je CHAR, referenca: SI00 29353, namen nakazila pa Pomoč požar – kmetija Bukovnik. STA
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