Kriminalisti objavili nova dejstva o uničujočem požaru na kmetiji Bukovnik

S policijske uprave Celje so sporočili, da so kriminalisti sektorja kriminalistične policije zaključili preiskavo uničujočega požara, ki je izbruhnil v ponedeljek okoli 2. ure zjutraj na območju Solčave.

»Izsledki preiskave so izključili tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje; ugotovljeno je bilo, da je požar povzročil udar strele,« so zapisali.

»Ogenj je v celoti uničil stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje. Pri gašenju sta se poškodovali dve osebi. Lastnik objekta je utrpel hude telesne poškodbe in ostaja na zdravljenju v bolnišnici, njegov sin pa je bil lažje poškodovan,« so še navedli.

V požaru je nastala ogromna materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 500.000 evrov.

FOTO: Dejan Javornik