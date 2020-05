Kriminalisti vložili ovadbo v primeru domnevnega izneverjanja pri zbiranju denarja za operacijo šestletnika

Več kot 100.000 evrov premoženjske koristi

Ogorčene kritike zaradi 29.000 evrov

Spomnimo: Švikartova se je pod plazom ogorčenih kritik znašla od priznanju, da si je izposodila 29.000 evrov od denarja, ki so ga ljudje darovali za operacijo šestletnega dečka s prirojeno deformacijo rok, ki potrebuje operativni poseg v ZDA, ki stane več kot 120.000 evrov. Dečkova mati je proti Švikartovi v preteklosti podala kazensko ovadbo.

Po razhodu z Mausom denar zbrali s pomočjo Nadškofijske karitas Maribor

Mariborski kriminalisti so zaključili predkazenska postopka, ki sta povezana z domnevnimi nečednostmi pri zbiranju denarja za operacijo šestletnika. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor, so zaradi kaznivega dejanja izneverjanja ovadili eno osebo, neuradno gre za predsednico humanitarnega društva MausŠvikartova je nekaj časa zbirala denar za dečka, ki naj bi po mnenju njegove materezaradi deformacije kosti na rokah potreboval zahtevno operacijo v tujini. Za kaznivo dejanje ji grozi do treh let zapora.Na mariborski policiji so pojasnili, da so v zvezi z dogajanjem prejeli prijave petih ljudi oziroma njihovih zastopnikov. Ti naj bi prejeli manj denarja, kot je bilo zanje zbranega v raznih akcijah zbiranja prostovoljnih prispevkov. Preiskavo so zaradi dodatnih ugotovitev razširili na kar 21 oseb, za katere je osumljena zbirala prostovoljne prispevke.Kriminalistična preiskava je bila zelo obsežna, saj so kriminalisti morali med drugim zaslišati več darovalcev denarja iz vse Slovenije. Skupaj so tako opravili več kot 400 razgovorov z vpletenimi.V preiskavi so ugotovili, da so bile v vseh primerih nepravilnosti pri delitvi prejetega denarja, pri čemer je utemeljeno osumljena med septembrom 2016 in oktobrom 2019 samovoljno in brez soglasja upravičencev razpolagala z zbranimi humanitarnimi sredstvi. Ta je celo porabila za svoje potrebe, saj so ugotovili, da si je s svojimi ravnanji pridobila več kot 100.000 evrov premoženjske koristi.Policija je na podlagi zbranih obvestil že med predkazenskim postopkom predlagala zavarovanje zbranega denarja, čemur je sodišče na predlog tožilstva tudi ugodilo. Hkrati je sodišče večji del zavarovanih sredstev, ki so nesporno pripadali upravičencem, tem že vrnilo.V predkazenskem postopku se je sicer znašla tudi dečkova mati, pri kateri so kriminalisti preiskovali utemeljenost suma storitve kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. To naj bi storila z domnevnim zavajanjem širšega kroga ljudi pri zbiranju dobrodelnih prispevkov glede višine potrebnega denarja za operacijo.Kot so danes sporočili iz policije, je preiskava pokazala, da je bilo v akciji zbranega več denarja od dejansko potrebne vsote, vendar so hkrati ugotovili, da denar ni bil neupravičeno uporabljen in zato v zadevi ni podanih elementov kaznivega dejanja. Tožilstvo so zato o ugotovitvah obvestili s poročilom, če pa bi v zvezi s tem zaznali nova dejstva ali informacije, bodo tožilstvo o tem znova obvestili.Na mariborski policijski upravi so sicer v zvezi s preiskavo obeh navedenih primerov zaznali problematiko nadzora pobiranja in porabe prostovoljnih prispevkov, o čemer nameravajo obvestiti pristojne organe.Vrbnjak Štefličeva je za STA povedala, da je vesela razpleta preiskave, sicer pa z otrokom še vedno čaka na odhod v ZDA, kjer naj bi dečka operiral dr. Paley, ki je pomagal že več otrokom iz Slovenije. Potem ko je operacija po njenih besedah že plačana in bi jo morali izvesti prav v teh dneh, imajo zdaj težave s prevozom čez lužo, saj zaradi epidemije letalskega prometa trenutno ni, zaradi česa so že dobili nov termin.Po razhodu z Mausom so denar zbrali s pomočjo Nadškofijske karitas Maribor. V sklopu akcije so zbrali nekaj več kot 91.000 evrov, kar je seštevek donacij na račun Karitas ter po sklepu sodišča tudi del zaseženih nakazil društva Maus.