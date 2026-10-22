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    Črna kronika

    Kriminalisti zasegli nedovoljena darila

    Zaradi suma korupcije v zdravstvu pod drobnogledom 11 fizičnih in sedem pravnih oseb.
    Preiskava zajema dva javna zdravstvena zavoda z območja Kopra. FOTO: Moni Černe
    Galerija
    Preiskava zajema dva javna zdravstvena zavoda z območja Kopra. FOTO: Moni Černe
    Iva Ropac
    22. 10. 2026 | 17:50
    5:42
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    Kriminalisti so v torek zaradi suma korupcije pri gradbenih naložbah dveh zdravstvenih zavodov na Koprskem in družbe iz Ljubljane opravili 16 hišnih preiskav in začasno pridržali šest slovenskih državljanov. Zaradi suma nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril preiskujejo 11 fizičnih in sedem pravnih oseb.

    Včeraj so na koprski policijski upravi predstavili nekaj podrobnosti o aktivnostih, v katerih je sodelovalo več kot 70 kriminalistov iz Kopra, Novega mesta, Nove Gorice, Ljubljane in z nacionalnega preiskovalnega urada. Po besedah vodje oddelka za gospodarsko kriminaliteto Črtomirja Kureta so na podlagi odredb koprskega okrožnega sodišča izvedli 16 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih pri osmih fizičnih in desetih pravnih osebah. Ker preiskava še poteka, ne razkrivajo, zoper koga vodijo preiskavo. »Predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka zaradi suma storitve več kot desetih korupcijskih kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril, pri čemer sumimo 11 fizičnih in sedem pravnih oseb.«

    Več kot 70 kriminalistov je opravilo 16 hišnih preiskav.

    Začasno pridržali šest ljudi in jih še isti dan izpustili.

    Med zaseženimi darili kavč, hladilnik, pralni stroj, cestno kolo ...

    Za čas, potreben za izvajanje nujnih preiskovalnih aktivnosti, so šestim ljudem odredili pridržanje in jih še isti dan izpustili. Vsi so državljani Slovenije.

    Favorizirana izvajalca

    Zasegli so elektronske naprave, podatke in dokumentacijo. Pri enem od 11 osumljencev so poleg dokumentacije zasegli nedovoljena darila, med drugim kavč, hladilnik, pralni stroj in cestno kolo.

    Preiskavo so začeli lani, in sicer z uporabo tako klasičnih metod kot prikritih preiskovalnih ukrepov oziroma prisluhov. »Kriminalistična policija je preiskovanje usmerila predvsem v izvajanje investicij s področja gradenj ter interakcijo med odločevalci na strani investitorjev in izvajalcev. Pri preiskovanju kaznivih dejanj zbiramo obvestila in dokaze z namenom ugotavljanja osebnih koristi odločevalcev in privilegiranja povezanih pravnih oseb. Z izvajanjem aktivnosti je bilo ugotovljeno, da se nedovoljene nagrade in koristi med prejemniki in dajalci predajajo posredno, na prikrit način, tako skozi navidezno legalne nakupe materialnih dobrin kot z izvajanjem storitev,« je pojasnil Kuret.

    Črtomir Kuret (levo), vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na PU Koper, in David Smolej, vodja oddelka za korupcijo na upravi kriminalistične policije GPU. Fotodokumentacija Dela
    Črtomir Kuret (levo), vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na PU Koper, in David Smolej, vodja oddelka za korupcijo na upravi kriminalistične policije GPU. Fotodokumentacija Dela

    Preiskava zajema dva javna zdravstvena zavoda z območja Kopra, po neuradnih informacijah, ki so zaokrožile v javnosti, gre za bolnišnici v Valdoltri in Izoli, ter pravno osebo iz Ljubljane in dobavitelje z drugih koncev države. V ospredju naj bi bila med drugim večmilijonska naložba v gradnjo hiperbaričnega in rehabilitacijskega centra in domnevno favoriziranje dveh izvajalcev.

    Direktor bolnišnice v Valdoltri Vado Keranović in strokovni sodelavec službe za investicije Danijel Radešić domnevno podkupovanje zanikata. Radešić je ob tem izrazil prepričanje, da je preiskava povezana z njegovim političnim delovanjem in kandidaturo za izolskega župana.

    Policija očitke o politično motivirani preiskavi zavrača: »Policija dela strokovno z usmerjanjem tožilstva, naše pobude pa je ovrednotilo sodišče. Hišne preiskave predstavljajo zaključek zbiranja dokazov od leta 2025 in nimajo nobene povezave z bližnjimi lokalnimi volitvami«.

    Kazenski zakonik za omenjeni kaznivi dejanji predpisuje denarno kazen in do šest let zapora ter obvezen odvzem daril. Pregled elektronskih podatkov za natančno oceno protipravne premoženjske koristi bo trajal več mesecev, tekoče gradbene naložbe v zavodih, kot je nakup hiperbarične komore v Valdoltri, pa zaradi policijskega postopka ne stojijo, pojasnjujejo na policiji.

    Tvegana javna naročila

    Po besedah vodje oddelka za korupcijo na generalni policijski upravi Davida Smoleja je policija v zadnjih petih letih v povprečju podala kazenske ovadbe za približno 120 korupcijskih kaznivih dejanj na leto, letos pa doslej za 82. Večino teh dejanj policija odkrije samoiniciativno in s proaktivnim delom. Tudi v konkretnem primeru sta do današnjih rezultatov pripeljala lastna pobuda policije ter več kot leto dni trajajoče zbiranje obvestil in dokazov.

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    Kriminalisti preiskujejo vodstvo bolnišnice Valdoltra

    »Največja tveganja so na stiku javnega in zasebnega sektorja pri javnih naročilih, kjer je podkupnina pogosto preplačilo storitve na račun naročnika ter ustvarja nelojalno konkurenco v škodo poštenih podjetij. Ker imajo vsi vpleteni od tega korist in dejanj ne prijavljajo, policija večino primerov odkrije z lastno proaktivnostjo, pri čemer zakon kot dokončano kaznivo dejanje opredeljuje že samo obljubo nagrade ali nematerialne koristi,« je pojasnil Smolej.

    Kot so še poudarili na policiji, korupcija ni kaznivo dejanje brez žrtev. Podkupnino prejme posameznik, račun zanjo pa plačujejo drugi. Pri gospodarskem poslovanju so to lahko podjetja in njihovi kupci, pri javnih naročilih pa davkoplačevalci – skozi dražje projekte, slabšo kakovost in manj storitev za isti denar.

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    15. 10. 2026 | 13:14
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    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

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