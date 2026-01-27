Kriminalisti zasegli več pušk, dve bombi in skoraj 300 nabojev

Kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so v hišni preiskavi na območju naselij Brezje in Trška Gora našli in zasegli avtomatsko puško, dve lovski puški, dve bombi, dva nabojnika, 278 nabojev in dve ukradeni registrski tablici, so sporočili s PU Novo mesto.

Hišno preiskavo so izvedli po pridobitvi odredbe sodišča na podlagi utemeljenih razlogov za sum, da 70-letnik in 27-letnik nezakonito posedujeta orožje.

Zasegli so tudi dve bombi. FOTO: PU Novo mesto

Proti obema osumljencema bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Za kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.

Osumljencema za kaznivo dejanje grozi zaporna kazen od šestih mesecev do petih let. FOTO: PU Novo mesto

Preiskava sicer še ni končana, kriminalisti pa še naprej ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja, so še sporočili s PU Novo mesto.