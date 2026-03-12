Za več kot 400.000 evrov škode na železnici je povzročil 34-letnik

Policija je uspešno zaključila večmesečno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj poškodovanj železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav na železniški progi Sežana–Jesenice ter izsledila osumljenca. Gre za 34-letnika, slovenskega državljana z območja Nove Gorice, ki mu je bil odrejen hišni pripor.

Kot so pojasnili, je z usklajenim in dobro koordiniranim delom policijskih uprav ter drugih enot policije na ravni celotne države policiji uspelo izslediti osumljenca teh kaznivih dejanj.

Največ škode 16. oktobra lani

Policisti in kriminalisti so namreč v obdobju zadnjega pol leta, še posebej lani jeseni na območju policijskih uprav Kranj, Nova Gorica in Koper, obravnavali osem kaznivih dejanj, povezanih z namernim poškodovanjem železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav, ki so pomembne za varno upravljanje železniškega prometa.

Vodja sektorja kriminalistične policije pri novogoriški policijski upravi Marino Pangos je v današnji izjavi za medije povedal, da so novogoriški kriminalisti na podlagi preiskave prejšnji teden prijeli 34-letnega državljana Slovenije z območja Nove Gorice, ki ga utemeljeno sumijo storitve več kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. V okviru predkazenskega postopka so zasegli tudi orodje, ki ga je uporabil osumljenec.

Osumljenega so po prijetju privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil hišni pripor. Policija medtem nadaljuje zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin posameznih dogodkov.

Motiv še ni znan

Tako tudi še ni znan osumljenčev motiv za izvedbo teh dejanj. »V tem trenutku lahko povemo le, da po doslej zbranih podatkih ne gre za organizirano motivirano ravnanje, niti ne povezano z elementi terorizma, temveč za ravnanje posameznika,« je dejal Pangos.

FOTO: Jure Eržen

Marino Pangos. FOTO: Policija

Lansko jesen in v začetku tega leta se je po državi zgodilo več primerov načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah. Obravnave incidentov se je lotila tudi operativna skupina sveta za nacionalno varnost.

Na bohinjski progi (Jesenice––Sežana) so se takšna dejanja zgodila na več lokacijah. Prvo kaznivo dejanje je policija obravnavala 29. septembra na območju železniške postaje Bled Jezero, sledil je izredni dogodek 16. oktobra na območju železniške postaje Vintgar. Na železniški postaji Grahovo ob Bači so medtem obravnavali dva tovrstna varnostna dogodka, in sicer 19. novembra lani in 21. januarja letos. Ta isti dan so obravnavali še eno tovrstno kaznivo dejanje na območju železniške postaje Most na Soči.

Obenem so 29. decembra lani obravnavali tudi poškodovanje železniške infrastrukture v predoru Plave. Poleg tega je policija 16. januarja in 25. februarja letos obravnavala še dve kaznivi dejanji na območju železniškega razcepišča Kreplje v občini Sežana.

Storilec je namerno poškodoval naprave za upravljanje ter posegal v signalizacijo in tirno infrastrukturo. S temi namernimi dejanji je poleg ogrožanja varnosti Slovenskim železnicam povzročil za okoli 436.000 evrov premoženjske škode, največ na železniški postaji Vintgar ob Blejski Dobravi, kjer so se tudi iztirile prve štiri osi vlakovne kompozicije potniškega vlaka.

Zaradi teh dejanj je sicer tudi v več drugih primerih obstajala nevarnost nastanka izrednega dogodka, vključno z možnostjo trčenja vlakov ali iztirjenja vlakovne kompozicije. Zahvaljujoč pravočasni reakciji zaposlenih na železnicah pa je bilo mogoče vlake ustaviti ali drugače organizirati promet, tako da do trčenja ali hujših posledic ni prišlo.

Pangos je danes opozoril, da je kakršnokoli namerno poseganje v železniško infrastrukturo izjemno nevarno in lahko povzroči hude posledice za življenje in zdravje ljudi ter veliko materialno škodo. Železniški promet temelji na natančnem delovanju signalnovarnostnih naprav, zato lahko že manjši posegi v takšne sisteme povzročijo nevarnosti za varnost prometa, je bil jasen.

FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Kranjc: Nadaljevali bomo preventivne ukrepe

Direktor Slovenskih železnic - infrastrukture Matjaž Kranjc je v izjavi dejal, da se zahvaljuje policistom za dobro izvedeno preiskavo. Pri tem se je zahvalil vsem svojim sodelavcem in vsem železničarjem, ki so s svojim pravilnim ravnanjem in hitrim odzivom preprečili marsikatero tragedijo, ki bi lahko nastali na osnovi teh posegov v javno železniško infrastrukturo.

»Ob preiskavi smo si oddahnili, kar pa ne pomeni, da ne bomo nadaljevali preventivne ukrepe, ki smo si jih zadali,« je povedal.

Več tako imenovanih potencialnih točk bodo odstranili s proge, pokrili z videonadzorom, začeli bodo tudi projekt vpeljave dronov za vzdrževanje in nadzor železniške infrastrukture. Poudaril je, da bodo vse ukrepe nadaljevali: »Nikoli ne vemo, kje nas čaka naslednja nevarnost. Na odprti progi so vgrajene določene kretnice, kjer so se v preteklosti cepili industrijski tiri. Te kretnice bomo v največji možni meri izgradili, tam, kjer gradnja ni mogoča, jih bomo opremili z videonadzorom«.

Med problematičnimi točkami, ki potrebujejo videonadzor, je, denimo, omenil cepišča, kot je tisto v Krepljah na Krasu, kjer se je škoda ponavljala.