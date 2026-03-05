Moški iz okolice Slovenske Bistrice oškodovan za več kot 100.000 evrov

»Če vam pri investiranju obljubljajo velike zajamčene zaslužke brez tveganja, ne nasedajte. Naj vas ne premamijo lepe besede, zeleni grafi in neverjetne zgodbe novonastalih bogatašev. Mnogi so v investicijskih prevarah izgubili čisto vse,« opozarjajo na spletni strani Varni na internetu.

Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da obravnavajo primer goljufije s kriptovalutami, pri čemer je bil moški z območja Slovenske Bistrice, ki se je odzval na oglas glede prodaje kriptovalut, oškodovan za več kot 100.000 eur.

Že sredi februarja smo pisali o več primerih tovrstnih goljufij, in sicer je policija takrat obravnavala na severovzhodu Slovenije.

Leta 2025 za 35 odstotkov več incidentov

Statistični podatki kažejo, da število spletnih prevar narašča. Lani so žrtve v Sloveniji prijavile za 40,4 milijona evrov tovrstnih spletnih oškodovanj. Nacionalni odzivni center SI-Cert je obravnaval kar 6196 spletnih prevar, kar je občutno več kot leto prej.

V letu 2025 so zaznali približno 35 odstotkov več incidentov kot leto prej, podobni so tudi podatki policijskega sektorja za gospodarsko kriminaliteto, v spletnih goljufijah je bilo za več kot 40 milijonov evrov oškodovanj.

Ob tem strokovnjaki vztrajno opozarjajo: ne nameščajte programov za oddaljeni dostop na pobudo neznancev, ne posredujte bančnih podatkov in vsak sum takoj prijavite. Pri spletnih goljufijah je čas namreč ključnega pomena.

Kot navaja Si-Cert na svoji spletni strani, so vse pogostejše tudi zlorabe kriptodenarnic. Te so zelo priljubljena tarča kiberkriminalcev, saj omogočajo precej enostavno monetizacijo vdora, po drugi strani pa jim že sama tehnologija omogoča veliko mero anonimnosti in s tem zaščite pred organi pregona.

Transakcije v svetu kriptovalut so nepovratne, tako da je verjetnost povrnitve ukradenih sredstev izredno majhna. Ravno zato je zelo pomembno, da se dostop do kriptodenarnic zaščiti v največji možni meri, pri tem pa je dobro poznati tako tehnologijo kot trike napadalcev, opozarjajo.

Varni na internetu povzemajo ključne informacije o investicijskih prevarah: Kako vem, da gre za investicijsko prevaro? Če vam pri investiranju obljubljajo velike zajamčene zaslužke brez tveganja, ne nasedajte. Naj vas ne premamijo lepe besede, zeleni grafi in neverjetne zgodbe novonastalih bogatašev. Kako pride do investicijske prevare? Investicijske prevare se začnejo z lažnimi oglasi o bajnih zaslužkih, v katerih goljufi zlorabijo podobe znanih oseb, ki jim podtaknejo neresnične izjave. Kako poteka investicijska prevara? Prepričajo vas z enostavnim postopkom investiranja in z zajamčenim donosom. Po začetnem plačilu, ki običajno znaša 250 evrov, vam dodelijo dostop do spletnega portala, ki vam kaže izmišljene podatke o neverjetni rasti investiranih sredstev. Od vas zahtevajo vse več denarja, ki pa vam ga nikoli ne izplačajo. Kaj se zgodi, ko prenehamo s plačevanjem? Izplačila pogojujejo z novimi investicijami ter od vas zahtevajo vedno nova sredstva za kritje različnih fiktivnih stroškov. Takoj, ko ugotovijo, da niste več pripravljeni plačevati, se prenehajo odzivati na vse klice in sporočila, vi pa ostanete brez vsega. Kako pride do dodatnega oškodovanja? Goljufi postavljajo lažne spletne strani, ki se predstavljajo kot ponudniki pomoči v tovrstnih goljufijah. Gre za storitve, ki se agresivno oglašujejo in naj bi žrtvam prevar pomagale priti do izgubljenih sredstev. Cilj je žrtvi preko teh “storitev pomoči” ukrasti še dodatna sredstva.

Če ste bili žrtev prevarein še niste nakazali denarja, na Si-Cert svetuje, da enostavno prekinite vso komunikacijo z goljufi. Ne odzivajte se na njihove klice, tudi če vam grozijo. Če je prišlo do oškodovanja, goljufijo nemudoma prijavite na policiji. Prijavo lahko podate osebno na lokalni policijski postaji, preko klica na 113, pisno, po el. pošti ali preko e-uprave.

Prav tako lahko prijavo pošljete na Si-Cert, ob tem pa prevaro tudi opišete. A tam vam ne bodo mogli pomagati pri povračilu izgubljenih sredstev. Prijavo lahko pošljete po elektronski pošti na naslov cert@cert.si.