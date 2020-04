S skuterjem po Bohinjskem jezeru: kršil več prepovedi

Na Bohinjskem jezeru bi v času prepovedi gibanja in zbiranja in medtem ko so zaprti lokali in hoteli, moral vladati takšen mir. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Da je policijska akcija poostrenega nadzora nad upoštevanjem odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih in površinah in prepovedi gibanja zunaj meja občine stalnega bivališča, napovedana za ta konec tedna, še kako upravičena, dokazuje včerajšnji dogodek na Bohinjskem jezeru.Tam si je namreč brezbrižnež, ki je verjetno hotel izkoristiti to, da v Bohinju in na Bledu ni nobene turistične gneče, privoščil vožnjo z vodnim skuterjem po jezeru. Pričakovati je, da bo takšnih kršiteljev, ki se požvižgajo na ukrepe proti širjenju okužbe s koronavirusom, ob napovedanem lepem koncu tedna še več.Bohinjski kršitelj je z vožnjo s skuterjem najprej kršil splošno veljavno prepoved vožnje z motornimi čolni in skuterji po tem jezeru, ki jo zaradi varovanja jezera predvideva zakon o Triglavskem narodnem parku.Posredovala je bohinjska redarska služba, a ko so ugotovili, da kršitelj kljub začasni prepovedi gibanja zunaj meja občine stalnega bivališča prihaja iz druge občine, so na pomoč poklicali še policijo, ki ga je obravnavala zaradi te druge kršitve. S Policijske uprave Kranj so sporočili, da bodo kršitelja prijavili tudi zdravstvenemu inšpektoratu.