Krško: požar na Sremiču uničil gospodarski objekt in kmetijsko mehanizacijo

Požar, ki je v soboto popoldne izbruhnil na Sremiču v Občini Krško, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži, je poročal Center za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje.

Požar je izbruhnil na traktorju poleg gospodarskega poslopja, nato pa se je razširil na objekt, velikosti 13 krat 11 metrov. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško ter prostovoljnih gasilskih društev Videm ob Savi in Zdole so požar na objektu pogasili in preprečili širjenje požara na manjši gospodarski objekt in stanovanjsko hišo. V objektu so tudi razmetali krmo ter z vodo zalili posamezna požarišča, je poročal center za obveščanje, ki je bil o požaru obveščen v soboto okoli 17.30.