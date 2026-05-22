Morilec Aleša Šutarja je priznal krivdo (VIDEO)

Sojenje zaradi smrti Aleša Šutarja iz Novega mesta bo po vsej verjetnosti zaključeno precej hitreje, kot je bilo sprva pričakovati. Po informacijah Slovenskih novic je obtoženi Samire Šiljić priznal očitano dejanje in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Po naših informacijah naj bi Okrožno državno tožilstvo sporazum že potrdilo.

Kakšna kazen je bila dogovorjena, v času poročanja še ni znano.

Na začetku maja je na novomeškem sodišču potekal predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Šiljić je na sodišče prišel v spremstvu policistov, narok pa se je zaključil hitro, kar je že takrat nakazovalo možnost dogovora med obrambo in tožilstvom o priznanju krivde in sankciji.

Nadaljevanje postopka je napovedano za 26. maj. Sprva je bilo predvideno, da bi obtoženi sodeloval prek videokonference, vendar se je sodišče tik pred narokom odločilo, da mora osebno stopiti pred sodnika.

Ekskluzivni video: prihod Samira Šiljića na sodišče

Za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom kazenski zakonik predvideva kazen od treh do 15 let zapora. Ker priznanje krivde praviloma vpliva na hitrost postopka in lahko tudi na odmero kazni, je mogoče pričakovati hitrejši zaključek primera.

Primer je sicer v preteklih mesecih doživel pomemben preobrat. Policija je po smrti Šutarja najprej pridržala Šiljićevega bratranca, vendar ga je sodišče po zaslišanju prič, ki so kazale na drugega osumljenca, decembra lani izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je bil na predlog tožilstva odrejen pripor za Šiljića.

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je obtožnico vložilo sredi marca. Ker se obramba nanjo ni pritožila, je postala pravnomočna.

Po doslej znanih ugotovitvah naj bi do usodnega dogodka prišlo 25. oktobra lani pred klubom LokalPatriot v Novem mestu. Šutar je po navedbah prič prišel iskat sina po zaključku dogodka, ob tem pa naj bi ga Šiljić udaril. Po padcu naj bi z glavo udaril ob tla; posledice poškodb so bile usodne.

Šutarjeva smrt je sprožila tudi širši družbeni odziv. Konec oktobra se je v Novem mestu zbralo približno 10.000 ljudi na protestu, na katerem so opozarjali na nereševanje vprašanj, povezanih z romsko skupnostjo. Primer je pozneje postal tudi ena od iztočnic za pripravo tako imenovanega Šutarjevega zakona, ki je prinesel spremembe dela zakonodaje.