Mladi gasilec Lan prvi priskočil na pomoč

Prometna nesreča se je zgodila v nedeljo, 7. 6. 2026, ob 18.23 na cesti Nemški Rovt–Soriška planina, ko je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in zdrsnilo v globel po strmem, zaraščenem pobočju. Poškodovani sta bili dve osebi.

Kmalu po dogodku je mimo prišla družina z Lanom, mladim pionirjem PGD Zbilje, ki je brez oklevanja priskočil na pomoč in enemu od ponesrečencev oskrbel krvavečo rano.

Kmalu so na kraj nesreče prispeli tudi gasilci PGD Bohinjska Bistrica, ki so kraj zavarovali, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, preprečili iztekanje nevarnih tekočin in nevtralizirali že razlite snovi ter vozilo izvlekli iz globeli. Poškodovanca so nato oskrbeli reševalci NMP in ju prepeljali v bolnišnico.

Čestitke mlademu gasilcu, ki je pokazal, da gasilske vrednote, kot so pomoč sočloveku, pogum in nesebičnost, živijo tudi med najmlajšimi, so takoj izrekli gasilci PGD Bohinjska Bistrica. Prav tako so pohvale izrekli PGD Zbilju za vzgojo tako srčnega in odgovornega mladega gasilca. »Ponosni smo, da imamo med nami takšne mlade ljudi« so še dodali prostovoljci iz Bohinjske Bistrice.