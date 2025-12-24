Lastnik nevarnega psa napadel veterinarska inšpektorja

Koprski policisti so v torek v Žusterni obravnavali napad na inšpektorja, ki sta Koprčanu poskušala odvzeti psa, saj je ta že večkrat napadel mimoidoče. Eden od veterinarskih inšpektorjev je v napadu utrpel lahke telesne poškodbe.

Kot so zapisali na Policijski upravi Koper, je lastnik psa pri tem enega od inšpektorjev odrinil in vrgel na tla, proti drugemu pa je začel brcati in mu pri tem zlomil dežnik, nakar je vanj naščuval psa. Inšpektorju se je pred psom uspelo obraniti z dežnikom, 39-letnik pa je odšel nazaj v stanovanje in se zaklenil.

Policisti so Koprčana kmalu izsledili in mu odvzeli prostost, pes pa je bil ustrezno zavarovan in odvzet. Kot so navedli na policiji, bodo zaradi storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi proti 39-letniku podali kazensko ovadbo.

Incident so ostro obsodili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. »Takšna dejanja so nedopustna in ogrožajo varnost uradnih oseb ter izvajanje zakonodaje v javnem interesu,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»Delo inšpekcijskih služb temelji na spoštovanju zakonov in javnem interesu, zato pričakujemo, da zakonsko predpisani postopki, ki jih izvajajo inšpektorji, potekajo brez ogrožanja zaposlenih,« so dodali.