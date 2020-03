Lažje poškodovanih šest dijakinj in učiteljica

Na eni izmed srednjih šol v Ljubljani je okoli 10. ure prišlo do manjše eksplozije pri šolskem poskusu v učilnici. Po do sedaj znanih podatkih se je v dogodku poleg učiteljice lažje poškodovalo šest dijakinj. Vse so odpeljali v UKC Ljubljana, njihovo življenje ni ogroženo, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.



Vzrok za eksplozijo po navedbah policije še ni znan, policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. Zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo o vseh ugotovitvah in okoliščinah dogodka obvestili pristojno tožilstvo.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje pa je pri izvedbi poizkusa razneslo epruveto z vodikovim peroksidom.