Lažni klic sredi noči dvignil gasilce

Šestindvajsetega avgusta 2023 pet minut pred polnočjo je zazvonil telefon na interventni številki 112. Moški glas je zmedeno razlagal, da gori hiša v romskem naselju na Otočcu. Ko ga je dežurni v regijskem centru za obveščanje malo bolj zasliševal, je klicatelj spremenil izjavo in rekel, da gori drvarnica. Da je tisti, ki kliče na pomoč, v paniki zmeden, ni nič posebnega, zato so poklicni gasilci nemudoma odhiteli na Prapreško cesto. S štirimi gasilskimi vozili se je odpeljalo 15 gasilcev, pa tudi dva policista. A ko so prišli tja, so bili presenečeni – požara ni bilo.