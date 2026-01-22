Lažni policist na Brniku: kolikokrat je bil na letališču s policistom temkajšnje enote, še ugotavljajo

Komandir postaje letališke policije Brnik Jure Lešnjak je v zvezi z delovanjem lažnega policista na letališču danes pojasnil, da se je ta gibal le na javno dostopnih območjih, kar pomeni, da varnost letališkega prometa in infrastrukture ni bila nikoli ogrožena. Zavrnil je tudi, da bi mu policist njihove enote posojal uniformo in službeno kartico.

Lešnjak je na današnji novinarski konferenci v Kranju povedal, da so v vodstvu postaje letališke policije Brnik oktobra lani z lastnim nadzorom zaznali občana pri postopku policista. Pri preverjanju so ugotovili, da občan ni uslužbenec policije. »Vodstvo postaje letališke policije Brnik je občana izsledilo na javno dostopnem območju letališča ob prisotnosti policista,« je povedal Lešnjak.

Zavrnil navedbe, da mu je uniforme in identifikacijske kartice posojal policist postaje letališke policije Brnik

Občanu so na kraju odvzeli prostost za čas zbiranja obvestil in o dogodku takoj obvestili za to pristojne službe, ki so v nadaljevanju prevzele postopek.

Lešnjak je na podlagi ugotovitev notranjevarnostnega postopka zavrnil navedbe v medijih, da naj bi občanu svoje policijske uniforme in identifikacijske kartice posojal policist postaje letališke policije Brnik. »V nam znanih primerih je bil občan vedno skupaj z istim policistom, uslužbencem postaje, ki se mu je izkazoval kot pomožni policist,« je dejal Lešnjak.

Po do sedaj znanih podatkih policije občan ni imel dostopa in ni vstopal v varovano območje letališča v času, ko je bil v prisotnosti navedenega policista, temveč sta se vedno zadrževala na javnem območju letališča in izvajala patruljno službo. »S tem dejanjem varnost letalskega prometa in infrastrukture brniškega letališča ni bila v nobenem primeru kakorkoli ogrožena,« je zagotovil komandir.

Pojasnil je, da je občan v času aretacije nosil uniformo oziroma oblačila policije. Koliko časa oziroma kolikokrat je bil na letališču s policistom njihove enote, pa ugotavljajo v predkazenskem postopku. Tudi motiv občana za takšno ravnanje še preiskujejo.

FOTO: PU Kranj

Policistu opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Na podlagi ugotovitev notranjega varnostnega postopka policije glede odklonskega ravnanja so policistu postaje Brnik skladno z zakonom o delovnih razmerjih izdali pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Lešnjak je pojasnil, da so ta ukrep predlagali po tehtanju okoliščin. Niso pa postopki še zaključeni, tako da se zadeve lahko spremenijo.

Kot je poudaril Lešnjak, sta tako notranjevarnostni postopek, ki ga vodi policija, kot predkazenski postopek pred pristojnim oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva sicer še vedno v teku.

Po tem dogodku so na letališču sprejeli tudi določene ukrepe, in sicer glede spoštovanja hišnega reda na postaje letališke policije Brnik, doslednega spoštovanja pravil policije, doslednega spremljanja dela policista in izvajanja nadzorstvene funkcije, je povedal komandir.

Zagotovil je, da ima policija vzpostavljen učinkovit sistem notranje kontrole in nadzornih mehanizmov, v okviru katerih vsa morebitna odklonska ravnanja obravnavajo temeljito, strokovno in nepristransko. »Cilj teh postopkov je preprečevanje, odkrivanje in obravnava ravnanj, ki bi lahko ogrožala integriteto policije in zaupanje javnosti,« je dejal.

Dodal je, da policija na brniškem letališču zagotavlja varnost v skladu z zakonodajo in nacionalnimi ter mednarodnimi varnostnimi standardi. »Varnostni sistem je večplasten in temelji na jasno določenih postopkih, nadzornih mehanizmih in tehničnih sistemih, zato ni odvisen od ravnanja posameznika,« je poudaril.

Za poslanko NSi kazen premila

O primeru lažnega policista na brniškem letališču je danes spregovorila tudi poslanka NSi Vida Čadonič Špelič, ki je v izjavi za medije opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ocenila kot premilo kazen, saj da je v posmeh vsem delavcem in odgovornim vodjem. Vprašala je, ali bo odgovarjal vodja enote ali generalni direktor policije. Po njenem mnenju bi morali odstopiti vsi po piramidi navzdol.

Poudarila je, da je nedopustno, da se je to dogajalo. Kritična je bila predvsem do vodje enote, ki da »ne ve, kdo mu hodi v službo«. Vodstvo policije pa po njenih besedah nima toliko odgovornosti, da bi policista, ki je to omogočal, »vrglo na cesto«.

Lešnjak je v odziv na to poudaril, da so v vodstvu postale letališke policije Brnik ukrepali takoj, ko so zaznali, da nekaj ni v redu. »Kakšna bo moja usoda glede službene kariere v policiji, pa je stvar razgovorov v vodstvu policije,« je dejal.