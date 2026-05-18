Lažni policisti pobrali denar

Policisti opozarjajo na še eno v vrsti prevar, s katerimi bi se radi spletni goljufi dokopali do vašega denarja.

Že prejšnji teden, 14. maja, so jih obvestili, da posamezniki prejemajo sumljiva sms-sporočila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napoti na prijavo na določeno spletno stran.

Če dobite SMS, ga izbrišite. FOTO: policija

Kot so sporočili z generalne policijske uprave, je sms-sporočilo običajno poslano iz tujine, kar je razvidno tudi iz telefonske številke.

Seveda gre za prevaro. Foto policija

Policija opozarja, da gre za lažna sporočila, katerih avtor ni slovenska policija. Slovenska policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča prek sms-sporočil. »Tovrstna lažna sms-sporočila so običajno poslana zato, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil,« smo izvedeli.

Zato prejemnikom takšnih sms-obvestil svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo osebnih ali bančnih podatkov, sms-obvestilo pa izbrišejo. »Če je že nastalo oškodovanje, lahko zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali elektronsko prek e-naznanila kaznivega dejanja.«

Na »izredno obsežen phishing napad prek lažnih sms-ov in imessage-sporočil« opozarja tudi nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT. Goljufi prejemnikov ne nagovarjajo le v imenu slovenske policije, temveč tudi z ministrstva za notranje zadeve.

»Povezave v lažnih sporočilih vodijo na spletne strani, ki zahtevajo vpis registrske številke. Ne glede na to, katero številko vpišete, vam spletna stran javi, da je bilo vaše vozilo posneto pri cestnoprometnem prekršku in da morate plačati kazen v višini 39 evrov.

Za plačilo kazni je treba vpisati podatke o plačilni kartici. V primeru vpisa teh podatkov napadalci takoj zlorabijo podatke za nakupe v večjih zneskih na različnih spletnih straneh,« so pojasnili.

Več oškodovancev

Prevara je očitno dovolj prepričljiva, da ji je nekaj posameznikov nasedlo. Kot smo izvedeli, so mariborski policisti prejeli več klicev občanov o prejetih sms-sporočilih. Mariborčanka se je odzvala, vpisala bančne podatke, nakar je z njenega transakcijskega računa izginilo dobrih 600 evrov.

V drugem primeru je Mariborčan ostal brez 2900 evrov, ženska iz Lenarta pa 700 evrov.

Policisti ponovno opozarjajo ljudi, naj ne nasedajo tem sporočilom in se nanje ne odzovejo.