    Črna kronika

    Po hudem požaru v Crans Montani v klubu odkrili številne nepravilnosti

    V požaru, ki je izbruhnil na novoletni zabavi v Crans Montani, je umrlo 40 ljudi, več kot sto je bilo poškodovanih.
    Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje povzročile tortne fontane, pritrjene na steklenice penine. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje povzročile tortne fontane, pritrjene na steklenice penine. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Ma. J.
    7. 1. 2026 | 08:54
    7. 1. 2026 | 09:04
    4:36
    Po poročanju italijanskega dnevnika Corriere della Sera je tragedijo v švicarskem klubu Le Constellation v Crans Montani povzročilo več dejavnikov, med drugim goreče tortne fontane, nevarni paneli na stropu in zaklenjen izhod.

    Lastnika kluba Le Constellation v središču preiskave

    V požaru, ki je izbruhnil na novoletni zabavi, je umrlo 40 ljudi, 116 je bilo poškodovanih. Lastnika lokala Jacquesa in Jessico Moretti sumijo povzročitve smrti in telesnih poškodb iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti.

    Tortne fontane in gorljivi paneli

    Čeprav so tortne fontane varne za uporabo v prostoru, spadajo med pirotehnična sredstva, ki morajo biti med uporabo pokončno pritrjena na negorljivo podlago. Če je stranka kluba Le Constellation naročila steklenico drage penine, so jo morali natakarji vedno k mizi prinesti v ritmu glasbe, na vrat steklenice pa so morali pritrditi gorečo fontano. Na tragični novoletni zabavi so iskre fontane prišle v stik s paneli na stropu, ti pa so zagoreli.

    Švica je petek, 9. januarja, razglasila za dan žalovanja v spomin na žrtve novoletnega požara. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Švica je petek, 9. januarja, razglasila za dan žalovanja v spomin na žrtve novoletnega požara. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

    Da bi ublažil odmevanje glasbe, je lastnik kluba leta 2015 med obnovo sam na že tako nizek strop namestil panele iz gorljive pene. Po švicarskem zakonu prostora po obnovi ni treba ponovno strokovno pregledati, če se zaradi obnove ne spremeni tudi namen uporabe prostora. Ko je preteklo leto tehnični strokovnjak pregledal meritve v klubu, je panele odobril brez vprašanj.

    Požarni alarm

    Klub ni imel nameščenega protipožarnega sistema niti v kleti niti v pritličju. Župan Crans Montane Nicolas Féraud je dejal, da protipožarni sistem za takšen prostor »ni potreben«. Če bi bili v klubu nameščeni škropilniki, se ogenj morda ne bi razširil tako hitro. Prav tako nihče ni uporabil gasilnih aparatov: ni še jasno, ali jih v klubu ni bilo ali pa jih niso našli, piše Corriere della Sera.

    Izhodi in preozko stopnišče

    V kleti sta bila dva izhoda. Eden je bilo stopnišče, ki vodi v zgornje nadstropje, drug pa so bila vrata, ki vodijo iz kadilnice do stopnišča za osebje. Nekdanja zaposlena sta dejala, da so bila vrata iz kadilnice najverjetneje zaklenjena, ker lastnika nista želela, da bi se lahko stranke, predvsem najstniki, izmuznile plačilu in pobegnile po stopnišču za osebje.

    Župan Nicolas Féraud je dejal, da med inšpekcijskimi pregledi leta 2019 ni nihče omenjal izolacijskega materiala na stropu, ki bi lahko prispeval k hitremu širjenju smrtonosnega požara. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Župan Nicolas Féraud je dejal, da med inšpekcijskimi pregledi leta 2019 ni nihče omenjal izolacijskega materiala na stropu, ki bi lahko prispeval k hitremu širjenju smrtonosnega požara. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

    Glavno stopnišče sta lastnika med prenovo leta 2015 zožila s treh metrov na meter in pol, decembra pa sta ga dodatno zožila na zgolj 1,34 metra. Ko se je na novoletni zabavi razširil požar, se je osebje skupaj z med 100 in 200 mladimi pognalo k preozkemu stopnišču. Tistim, ki se ni uspelo prebiti do pritličja, so umrli zaradi požara ali zadušitve, nekatere pa so poteptali.

    Preveč ljudi, premajhen prostor

    Prostor v velikosti kluba Le Constellation lahko sprejme do 200 ljudi, ki morajo biti enakomerno razporejeni v dveh nadstropjih. Na terasi lahko sprejmejo dodatnih 40 ljudi. Glede na skupno število smrtnih žrtev in ranjenih v novoletnem požaru je bilo na silvestrovo v klubu najmanj 400 ljudi, ocenjujejo pri Corriere della Sera.

    image_alt
    Trupla petih najstnikov so iz Švice prepeljali v Italijo

    Terasa je edini del kluba, ki ga je inšpekcija pregledala vsaj trikrat, vključno s predpisi o požarni varnosti. Gre za pokrit lesen nadstrešek, ki pokriva okoli 70 kvadratnih metrov. Lastnika sta ga sicer želela razširiti za dodatnih 30 kvadratnih metrov. Tudi terasa z glavnim izhodom je postala past za bežeče, saj so obtičali pred izhodom. Nekatere so uspeli rešiti mimoidoči, ki so razbili velika plastična okna ob vratih.

    Vsak od 26 švicarskih kantonov ima svojo zakonodajo o požarni varnosti. Odgovornost za izvajanje inšpekcijskih pregledov prevzema vsaka občina zase. Letne inšpekcije v kantonu Valais so v pristojnosti zasebnega podjetja in ne javne ustanove, še poročajo pri dnevniku Corriere della Sera.

    Crans-Montanapožarpožarna varnostsmrtne žrtvevzrokŠvicaLe Constellation

