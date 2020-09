Le malo novih informacij o petih umorjenih otrocih

Je preživeli sin prisostvoval zločinu?





REUTERS Otroško igrišče v bližini kraja zločina. Tu so se nesrečni otroci še nedavno igrali. FOTO: Thilo Schmuelgen/ Reuters

Pretreseni preiskovalci in župan mesta

Že od včerajšnjega zgodnjega popoldneva je ves Solingen, mesto s 160.000 prebivalci v nemški deželi Severno Porenje - Vestfalija na zahodu države, pretresen in zgrožen. V stanovanju v večstanovanjski hiši v soseski Hasseldelle so namreč našli pet umorjenih otrok v starosti od leta in pol do osmih let, njihov enajstletni brat je ostal živ, sedemindvajsetletna mati, ki je osumljena grozljivega zločina, pa je poskušala napraviti samomor, a je skok pred vlak v Düsseldorfu preživela, poročata Die Welt in Spiegel. Policija je bila v četrtek zelo skopa s podatki, več bodo povedali na tiskovni konferenci danes popoldne.Kljub molku policije je do danes v javnost pricurljalo nekaj podrobnosti, ki pa še vedno ne pojasnjujejo oziroma niti ne nakazujejo vzrokov za grozljivo dejanje domnevne storilke, mlade matere. Mediji so na primer izvedeli, da je mati po dejanju najstarejšega sina, ki je edini preživel pokol, vzela s sabo v petindvajset kilometrov oddaljeni Düsseldorf, kjer se je kmalu zatem na glavni železniški postaji vrgla pred vlak in preživela.Ali je moral enajstletnik prisostvovati grozljivemu dogajanju v stanovanju in ali je bil prisoten tudi, ko je mati poskušala narediti samomor, ni znano. Policija je včeraj sporočila le, da je deček sedaj »v varnem okolju,« menda pri starih starših.Preiskovalci zločina, ki jih je včeraj vse do poznega večera pred in v hiši groze kar mrgolelo, so medtem vzpostavili stik tudi z očetom umorjenih otrok, vendar tudi o njem, o njegovi vlogi v družini in dogajanju ter o njegovih stikih z družino nasploh ni še nič znanega.Da je šlo za resnično grozljiv zločin in da so preiskovalci v stanovanju naleteli na pretresljive prizore, potrjuje poročanje novinarjev s kraja dogodka, ki opisujejo policistko, ki je iz hiše prišla solznih oči in se ni hotela več vrniti vanjo, in nadžupana mesta Solingen, ki je kmalu po odkritju prišel na kraj, da bi uradnikom in preiskovalcem izrazil podporo, kot je dejal sam. Toda ko si je ogledal kraj zločina, se je iz hiše vrnil vidno pretresen in se za nekaj minut umaknil v policijsko vozilo. Šele potem je bil sposoben stopiti pred mikrofone novinarjev in izraziti svojo zgroženost in užaloščenost.Burni dan se je pozno sinoči končal z minuto molka pred nesrečno hišo. Tam so se poleg župana Kurzbacha zbrali prebivalci in številni lokalni politiki vseh političnih barv in prepričanj, da so skupaj v tišini počastili spomin na nedolžne žrtve. To, kar se je zgodilo včeraj v Solingnu, pa se v Nemčiji ni zgodilo prvič. Leta 2007 je v vasici Darry neuravnovešena enaitridesetletna mati omamila in zadušila pet svojih otrok