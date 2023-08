Le za nekaj milimetrov zgrešil vratne arterije

V nadaljevanju preberite:

Vinko Pohar, ki so ga marca obsodili na sedemletno zaporno kazen, ker je 2. januarja lani deset minut pred polnočjo v domu upokojencev v Preboldu poskusil vzeti življenje Srečku Hladinu, s katerim sta že nekaj mesecev sobivala v isti sobi, bo za zapahi bival nekoliko dlje. Celjsko višje sodišče je ugodilo pritožbi tožilstva in Poharju kazen zvišalo na deset let zapora.