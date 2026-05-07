Na železniški postaji poskus ropa s strelnim orožjem

S Policijske uprave Kranj so danes sporočili nekaj podatkov o ponedeljkovem poskusu ropa, ki je zaposlil njihove radovljiške kolege.

Policiste je v ponedeljek nekaj pred 13. uro oškodovanec obvestil, da se je na železniški postaji v Lescah zgodil poskus ropa s strelnim orožjem. Storilec je na kraju kaznivega dejanja to orožje tudi sprožil. Pri tem ni bil nihče poškodovan.

Policisti so po tem storilca izsledili na območju Radovljice. Podal se je v beg, a so ga policisti dohiteli in prijeli.

Policisti so mu odredili pridržanje po določilih zakona o kazenskem postopku, proti njemu zbrali vsa potrebna obvestila in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrajnega sodišča v Kranju, ki je po zaslišanju za osumljenega odredilo pripor. Zbiranje obvestil policisti nadaljujejo in bodo o vseh dodatno zbranih obvestilih obveščali pristojno državno tožilstvo v Kranju, so sporočili.