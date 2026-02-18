Epsteinove žrtve naj bi tihotapili preko londonskega letališča Stansted

Britanska policija je danes potrdila, da zbira informacije glede dela Epsteinovih dosjejev, ki nakazujejo na tihotapljenje žensk z zasebnimi letali preko londonskega letališča Stansted. Po poročanju BBC so identificirali 87 letov na ali z letališča, na katerih so bile tudi Britanke, ki trdijo, da jih je Epstein zlorabljal.

»Trenutno zbiramo informacije, ki so po objavi Epsteinovih dosjejev vzniknile v povezavi z zasebnimi leti do Stansteda,« je v kratkem sporočilu za javnost zapisala britanska policija. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se preiskava ne nanaša na nekdanjega princa Andrewa.

O tem, da je bilo letališče Stansted, ki se nahaja približno 60 kilometrov severno od Londona, eno od letališč, kjer so »ženske prestavljali z enega letala Jeffreyja Epsteina na drugo,« je prejšnji teden za časnik The New Statesman zapisal nekdanji britanski premier Gordon Brown.

Ob tem je vodstvo britanske policije in regionalnih policijskih uprav pozval, naj čim prej preiščejo te očitke. Odvetniki, ki zastopajo Epsteinove žrtve v ZDA, so menili, da je šokantno, da britanska policija še ni nikoli zagnala celovite preiskave glede domnevnega tihotapljenja žrtev.

Uprava letališča Stansted je medtem po poročanju BBC sporočila, da »za vse zasebne lete v skladu z regulativnimi zahtevami skrbijo neodvisni fiksni bazni operaterji (FBO)«. Ti zasebni terminali so domnevno popolnoma neodvisni, poleg tega naj na letališču niti ne bi imeli vpogleda v razporeditev potnikov na zasebnih letalih.