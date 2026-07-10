Sopotniki rešili Srba, da ga ni izsesalo iz letala

Na letu družbe Ryanair je 61-letnega srbskega potnika skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, a so ga drugi potniki potegnili nazaj v notranjost. Letalo, ki je letelo iz grškega mesta Solun v nemški Memmingen, se je varno vrnilo na izhodiščno letališče. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline, najverjetneje zaradi trenja.

Okno je razbil kos materiala, ki se je odtrgal od enega od letalskih motorjev. Incident naj bi se po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA zgodil, medtem ko se je letalo zaradi zaznanih težav z motorji že vračalo na izhodiščno letališče.

Eden od potnikov je dejal, da se je nekaj minut po vzletu letala zaslišal glasen pok, nato se je razbila steklena plošča okna. Po besedah drugega potnika je iz letala posesalo glavo in ramena srbskega potnika.

Letalo je na grškem letališču varno pristalo, moškega pa so hospitalizirali. Bil je pri zavesti, a v šoku. Poleg njega so v bolnišnico preventivno prepeljali še tri potnike, ki so zdravstveno ustanovo že zapustili. Ryanair je zagotovil nadomestno letalo, pristojni organi pa vzroke okvare motorja še preiskujejo.