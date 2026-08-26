Letalo strmoglavilo v avstrijsko jezero

Dopoldne se je nad jezerom Attersee zgodila huda letalska nesreča, poroča Kronen Zeitung. Dvosedežno letalo, ki je vzletelo v Salzburgu, je nad jezerom nenadoma začelo izgubljati višino in strmoglavilo v vodo. Reševalci iščejo morebitne preživele.

Po podatkih Flightradar24 je dvosedežno letalo vzletelo ob 11.04, stik z njim pa je nenadoma prenehal ob 11.23 in 30 sekund. Očividci poročajo, da je propelersko letalo očitno hitro izgubljalo višino in nato na območju občine Steinbach am Attersee strmoglavilo v jezero.

Takrat naj bi letelo približno 1770 metrov nad tlemi s hitrostjo 174 kilometrov na uro. Po strmoglavljenju ni bilo več videti ne razbitin ne posadke.

Na kraju trenutno posreduje šest gasilskih enot in tri ekipe vodne reševalne službe, ki iščejo morebitne preživele. Domačini pravijo, da je jezero na območju nesreče globoko tudi do 100 metrov.