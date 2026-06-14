Ducat mrtvih v letalski nesreči v ZDA (FOTO)

V bližini letališča Butler Memorial Airport v ameriški zvezni državi Misuri je danes strmoglavilo manjše letalo za izvajanje skokov s padalom, pri čemer je umrlo vseh 12 ljudi na krovu. Nesreča se je zgodila v okolici mesta Butler, približno sto kilometrov južno od Kansas Cityja, je povedal Dennis Jacobs, direktor agencije Bates County Emergency Management.

Zasebno letalo, na katerem je bilo 11 padalcev in pilot, se je iz neznanega razloga po vzletu okoli 11.30 obrnilo in strmoglavilo v bližini avtoceste, zaradi česar so oblasti cesto zaprle, so poročali lokalni mediji. Televizijske slike so prikazovale zoglenele razbitine na polju ob avtocesti.

FOTO: Mid America Live News/Reuters

Ker v bližnjem Kansas Cityju poteka več tekem svetovnega prvenstva, je šerif Chad Anderson na novinarski konferenci dejal, da oblasti v zvezi z nesrečo ne zaznavajo nobenih povezav s terorizmom ali kriminalom.

»Po vseh merilih se zdi, da je šlo za nesrečo,« je dejal. Anderson je povedal, da ne ve, kdo je lastnik letala ali kako se imenuje padalsko podjetje oziroma organizacija, ki je sodelovala. Kot je dodal, sta nacionalni odbor za varnost v prometu (National Transportation Safety Board) in zvezna uprava za letalstvo (Federal Aviation Administration) začela preiskavo. Na kraj so prišli tudi duhovniki, ki nudijo podporo družinskim članom žrtev, je še povedal.