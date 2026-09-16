V nesreči letala v švicarskih Alpah trije mrtvi

V torkovem strmoglavljenju enomotornega letala v Alpah na jugozahodu Švice so umrli vsi trije ljudje na njegovem krovu, je danes sporočila policija kantona Valais. Švicarske oblasti so odprle preiskavo o vzroku nesreče, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Malo pred 16. uro je iz še neznanih razlogov, ki jih je treba še ugotoviti, letalo trčilo v severno pobočje na območju Fluhalpa, blizu gorskega letovišča Leukerbad,« je danes sporočila policija. Vsi trije potniki na letalu so umrli, njihovo identiteto pa še ugotavljajo, so dodali.

Letalo je vzletelo v Luganu v kantonu Ticino na jugu Švice, se ustavilo v mestu Sion v kantonu Valais, nato pa pot nadaljevalo proti letališču v občini Buochs v kantonu Nidwalden, ki leži v osrednjem delu države.

Prebivalci, ki so opazili dim, ki se je dvigal nad krajem nesreče, so v torek popoldne obvestili reševalce. Ti so se takoj odpravili na kraj nesreče in ugotovili, da so umrli vsi trije potniki na letalu, je še dodala policija.

Po poročanju švicarskih medijev so potovali z enomotornim lahkim letalom Cirrus SR22 ameriškega proizvajalca letal Cirrus s štirimi sedeži.