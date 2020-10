Letni čas, ko so pešci najbolj ogroženi

Trk avtomobila v pešca pri hitrosti 50 kilometrov na uro je enak padcu z višine 9,8 metra.

Ljubljana – V preventivnih akcijah slišan slogan Bodi viden, bodi previden je v teh mesecih, ko so dnevi krajši, še kako umesten.Pešec, ki hodi ob cesti, ima namreč večkrat varljiv občutek, da ga drugi udeleženci v prometu dobro vidijo, a to drži le, če ima na sebi ustrezna odsevna telesa. Velja poudariti, da v temno oblečenega pešca voznik opazi na razdalji 26 metrov, pešca s kresničko pa na 135 metrov.Spodbuden je sicer podatek, da se je v letošnjem letu do sredine septembra zgodilo najmanj prometnih nesreč z udeležbo pešcev v zadnjem šestletnem obdobju (2014–2020). Skupno so bili pešci udeleženi v 299 prometnih nesrečah, kar je 23 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta, a seveda ob upoštevanju dejstva, da je bil obseg prometa v času ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa bistveno zmanjšan. Umrlo je šest pešcev (podatki do vključno 18. septembra), kar je 45 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju, ko je na cestah ugasnilo življenje 11 pešcev.Zgovoren je podatek, da je v letih od 2015 do vključno 2019 v prometnih nesrečah življenje izgubilo 76 pešcev, kar 49 med njimi v obdobjih od oktobra do marca.Prav zato, ker jesenski in zimski čas zaradi krajših dni in slabših vremenskih razmer nikakor nista naklonjena pešcem, bo od ponedeljka do 18. oktobra potekala preventivna akcija agencije za varnost prometa (AVP), s katero bodo poskušali vse udeležence v prometu opozoriti, da so na cesti najranljivejši in so ob trku lahko hitro žrtve.Vidnost je varnost, poudarjajo na AVP. Ponoči, v mraku ali ob zmanjšani vidljivosti mora pešec nositi odsevnik na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Za večjo vidnost in varnost naj poskrbi z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, uporaba svetilke). Kresničko obesimo za pas ali žep, da prosto niha ob telesu, saj jo le tako lahko obsvetijo avtomobilski žarometi.