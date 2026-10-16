Tovarna lažnih Marlborov pri Lendavi: Paragvajci 25 dni zaprti v hali brez dnevne svetlobe

Proizvodnja je potekala v industrijski hali v poslovni coni pri Lendavi. FOTO: Andrej BedekPo neuradnih podatkih je vrednost najdenih ponarejenih cigaret približno 30 milijonov evrov, zato bi lahko šlo za enega večjih tovrstnih zasegov na območju Evropske unije (EU) v zadnjem času. Temu pritrjuje tudi slovenska policija: »V preiskavi finančne uprave na območju severovzhodne Slovenije je bila 13. oktobra odkrita popolnoma opremljena nezakonita proizvodnja ponarejenih cigaret, ki je največja v Sloveniji do zdaj.« Danes je bilo na prizorišču najdbe kot v kriminalnem filmu. Oboroženi policisti v službenih vozilih, kriminalistični preiskovalci so fotografirali in pregledovali prostor za prostorom. Na parkirišču zasliševanja. Preiskava je potekala najmanj tri dni 24 ur na dan, pravijo naši ...