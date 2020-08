Levinji ubili naravovarstvenika, ki ju je vzredil in imel za udomačeni

Preberite še: V parku lev ubil turistko

Beli levinji, ki ju je 69-letni južnoafriški naravovarstveniksam vzredil, sta bili zanj usodni, poroča mednarodni tisk. Imel ju je za udomačeni, a ga je ena izmed njiju napadla med sprehodom po posestvu oziroma turističnem centru Lion Tree Top Lodge v provinci Limpopo, katerega lastnik je bil.Mathewson, ki je bil, kot piše britanski Guardian, znan po vzdevku Uncle West, je imel levinji vse od časa, ko sta bili mladiča. Žena, ki je bila v usodnih trenutkih v avtomobilu v bližini, ga ni mogla rešiti. Mathewson se je sicer z levinjama po posestvu sprehajal 3 do 4 ure na dan.To je že druga tragična nesreča z levinjama, s pomočjo katerih naj bi na posestvu Lion Tree Top Lodge obiskovalce izobraževali o težavah levov v divjini. Predlani sta pobegnili s posesti in ubili moškega, zaposlenega na podobni posesti Ngama Lodge v soseščini. Pobeg jima je uspel, ko sta se povzpeli na drevo in se z njega spustili na drugi strani ograje.Levinji so po Mathewsonovi smrti preselili s posesti. O tem, kje bosta živeli poslej, se še odločajo. Družina pokojnega naravovarstvenika je sporočila, da bosta »izpuščeni v najboljše možno okolje«.