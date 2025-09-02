Trdil je, da je ženo pretepel sosed

V nadaljevanju preberite:

Gospa je vseskozi izražala brezpogojno zaupanje v moža in ni omenjala ogroženosti ali nasilja v družini, so o 41-letni mami šestih mladoletnih otrok iz zaselka Lisce na Razborju pod Lisco pojasnile socialne delavke.

Toda obdukcija je pokazala številne stare in zaraščene zlome kosti. Prvega februarja 2022 so otroci (stari so bili od treh do 15 let) po očetovi krivdi ostali brez mame.

Zaradi umora na grozovit in zahrbten način bo zdaj 50-letni Muhabi Gashi sedel 22 let, je nazadnje sporočilo vrhovno sodišče, ki je zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti.