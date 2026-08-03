Ljubezenska prevara – »inženirju« na turški ladji nakazala 27.000 evrov

Celjski policisti so obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar. Občanka je prek družbenih omrežij prejšnji mesec navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot inženir na turški ladji.

Žensko je prepričal, da mu je v drugi polovici julija v več transakcijah nakazala dobrih 27.000 evrov, nato pa prekinil stike z njo. Občanka je posumila, da je šlo za prevaro, in obvestila policiste.

Za tovrstne prevare je značilno, da sleparji na žrtve prežijo na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbena omrežja ali elektronsko pošto. Sleparji običajno najprej pridobijo zaupanje žrtev, s tem da so v pogovorih zelo pozorni, prijazni in jim izrazijo globoka čustva.

Nato pod raznimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podrobnosti bančnih računov. Žrtve policisti pozivajo, naj jih ne bo sram in naj takoj, ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo vsak stik z njim, naj shranijo vso korespondenco in zadevo prijavijo policiji.