Ljubljančana ustavili in pri njem našli drogo v vrednosti 100.000 evrov

V dopustniško prometno gnečo zadnjih dni, ki se skozi Slovenijo vali proti zahodu Evrope, se je s svojim avtom v sredo vključil tudi 35-letni Ljubljančan. Napotil se je proti avstrijski Koroški, kjer so ga na cilju najverjetneje pričakovali njegovi poslovni partnerji. Toda tik za Karavanškim predorom so ga na mejni nadzorni točki iz prometa potegnili policisti avtocestne policijske postaje Beljak. Ni znano, ali je bil pregled, ki je sledil preverjanju dokumentov, zgolj rutinski ali pa je nekdo policistom namignil, da prihaja zanje zanimiv potnik. V vozilu so med nadzorom našli tudi rjavo papirnato vrečko s pravokotnim paketom, ovitim v rjav lepilni trak in z oznako ZE. 15 let zapora grozi prijetemu V njem je bilo pol kilograma heroina, v rjavi papirnati vrečki pa sta bili še vakuumsko ...