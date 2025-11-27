Ljubljančanu zasegli 25kg amfetamina, 12kg kokaina, 40.000 tabletk, pištolo...

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v kriminalistični preiskavi zasegli večje količine različnih prepovedanih drog. Včeraj so odvzeli prostost 31-letnemu slovenskemu državljanu, ki je za hrambo in trgovanje s prepovedanimi drogami uporabljal stanovanje na območju Ljubljane. Osumljenca so preiskovalci pridržali in ga bodo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, so sporočili.

V dveh hišnih preiskavah so zasegli 12 kilogramov kokaina, 25 kg amfetamina, sedem kg konoplje, več kot 20.000 tablet ekstazija, več kot 21.000 tablet, ki vsebujejo različne prepovedane droge, več žele bonbonov z vsebnostjo ekstrakta konoplje in elektronske cigarete z vsebnostjo THC. Zasegli so tudi posebne naprave za proizvodnjo in prodajo prepovedanih drog ter polavtomatsko pištolo Glock, s pripadajočimi naboji in dušilcem zvoka.

Del zaseženih drog. FOTO: NPU

Med zaseženimi prepovedanimi drogami so izjemno nevarne droge v obliki žele bonbonov in elektronskih cigaret, saj so še posebej privlačne mlajši populaciji, so opozorili pri NPU. »Gre za izjemno nevaren pojav, saj so takšni izdelki izdelani v obliki vsakdanjih potrošniških izdelkov, ki lahko za mladostnike predstavljajo še toliko večje tveganje, saj lahko povzročijo resne zdravstvene zaplete, v nekaterih primerih tudi trajne posledice,« so posvarili.

Preiskava navedenih kaznivih dejanj še poteka, zaradi česar podrobnejših informacij primera še ne morejo razkriti, pozivajo pa vse starše in učitelje, naj jih nemudoma obvestijo, če zasumijo preprodajo drog.