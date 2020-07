Ljubljanski kriminalisti preiskali več kaznivih dejanj utaje davkov

Kriminalisti ljubljanskega sektorja kriminalistične policije so maja sklenili dva zelo obsežna predkazenska postopka s področja utaje davkov. Nepridipravi so si skupno protipravno pridobili več kot 38 milijonov evrov.



Policija bo podrobnosti predstavila na novinarski konferenci. Izjavo za javnost bodo podali Martin Rupnik, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto PU Ljubljana, Dragan Obolnar, mag. vodja Oddelka za poslovni in javni sektor na GPU, in Damjana Slapar Burkat, vodja sektorja za preiskave na generalnem finančnem uradu.