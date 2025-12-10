Ljubljanski podjetnik tihotapil mamila

V mednarodni policijski akciji so bili aretirani štirje člani srbske organizirane kriminalne skupine, ki jih tamkajšnje oblasti sumijo tihotapljenja velikih količin narkotikov. Kot šefa združbe so v Srbiji prijeli Srđana Šoškića, ki je poslovno povezan s Slovenijo, so sporočili s srbskega tožilstva za organizirani kriminal.

Šoškić naj bi bil torej ustanovitelj kriminalne skupine, ki jo sumijo tihotapljenja drog. »Je lastnik in odgovorna oseba prevozniškega podjetja Vaki trans v Sloveniji,« sporočajo s tožilstva. Vaki trans, transportne storitve, d. o. o., ima sicer sedež na Tržaški 133 v Ljubljani, sodeč po podatkih s spleta pa je Šoškić ustanovitelj in zastopnik družbe. Kot izhaja iz Erarja, je podjetje v letih od 2020 do 2023 dobilo tudi kar precej slovenskega javnega denarja, skupno 24.192 evrov. Največ, skoraj 19.000 evrov, je prejelo od zavoda za zaposlovanje, tisočaka ali več pa od zavoda za zdravstveno zavarovanje, Pošte Slovenije in že leta 2016 od Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

In prav prek tega slovenskega podjetja naj bi združba izvajala kazniva dejanja, saj naj bi vozniki z njegovimi tovornjaki poleg prijavljenega tovora tihotapili drogo, predvsem kokain in konopljo. S tihotapljenjem droge naj bi se Šoškić in njegovi podrejeni ukvarjali od konca lanskega leta do začetka decembra, kot je povedal srbski notranji minister Ivica Dačić, pa so v mednarodni akciji zasegli 81,2 kilograma kokaina, 110 kilogramov marihuane in 15.000 evrov. Vrednost zasežene droge v Španiji in Avstriji ocenjujejo na približno tri milijone evrov.

Lastnika ljubljanskega podjetja Šoškića so v ponedeljek aretirali v Srbiji, prav tako D. S., novembra so v Španiji olisičili J. P., marca pa v Avstriji S. R.